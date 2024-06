Roby Facchinetti, nato il 1 maggio 1944 a Bergamo. Ha quindi 80 anni e all’anagrafe si chiama Camillo Ferdinando Facchinetti. Poi il cambio nome in Roby per rendere più accattivante la sua figura nel mondo della musica. La moglie attuale si chiama Giovanna Lorenzi, e sono uniti sentimentalmente da 35 anni.

Chi è Giovanna Lorenzi, la moglie di Roby Facchinetti

La moglie è Giovanna Lorenzi, con cui è sposato dal 1989. La donna, ma in generale la coppia, è molto discreta. Qualche mese fa, in un’intervista, Roby ha parlato della sua compagna di vita: “Giovanna mi ha riportato con i piedi per terra ed è una cosa straordinaria, è una donna eccezionale, moglie meravigliosa e madre straordinaria. Ora è anche una nonna incredibile per i suoi nipoti, dedicandosi a tempo pieno a questi affetti”.

Roby Facchinetti, chi sono i figli

Facchinetti ha cinque figli, avuti da tre donne diverse. Dal suo primo matrimonio con Mirella Costa nascono due figlie: Alessandra e Valentina, oggi di 52 e 47 anni. Da una successiva relazione con Rosaria Longoni nasce Francesco, oggi 44enne, cantante e disc jockey, il noto Dj Francesco. Poi dall’attuale moglie ha altri due figli, Roberto di 37 anni e Giulia di 33.

