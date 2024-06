Nell’ultima puntata di stagione di Domenica In, in onda il 2 giugno, tra gli ospiti di Mara Venier c’è anche Roby Facchinetti. Il cantante si esibisce nel brano ‘Rinascerò Rinascerai’, per poi presentare il suo libro autobiografico ‘Che spettacolo è la vita’. Un libro che ripercorre le tappe della sua vita personale e della sua carriera con I Pooh.

Roby Facchinetti, la carriera con i Pooh e i rimpianti

In una recente intervista, Facchinetti ha parlato del rapporto con gli altri membri della band. “In effetti ho passato più tempo con i miei compagni, Dodi, Red e con gli amati Stefano e Valerio, che con la mia famiglia. E questo è un rimpianto che mi porto dentro, anche se quando sono nati i miei figli c’ero sempre”, ha raccontato.

“Professionalmente ho il rimpianto di non aver partecipato con i Pooh all’Eurovision del 1990, dopo la vittoria a Sanremo. Eravamo in tour e forse non ci credevamo fino in fondo, così abbiamo ceduto il posto al secondo classificato, Toto Cutugno, che vinse e portò la sua musica fuori dall’Italia. Umanamente ho il rimpianto di non essere stato molto presente a casa” ha spiegato nell’intervista al Giorno.

Roby Facchinetti, il vero nome, età, moglie e figli

Roby Facchinetti, nato il 1 maggio 1944 a Bergamo. Ha quindi 80 anni e all’anagrafe si chiama Camillo Ferdinando Facchinetti. Poi il cambio nome in Roby per rendere più accattivante la sua persona nel mondo della musica.

La moglie è Giovanna Lorenzi, con cui è sposato dal 1989. La donna, ma in generale la coppia, è molto discreta. Qualche mese fa, in un’intervista, Roby ha parlato della sua compagna di vita: “Giovanna mi ha riportato con i piedi per terra ed è una cosa straordinaria, è una donna eccezionale, moglie meravigliosa e madre straordinaria. Ora è anche una nonna incredibile per i suoi nipoti, dedicandosi a tempo pieno a questi affetti”.

Facchinetti ha cinque figli, avuti da tre donne diverse. Dal suo primo matrimonio con Mirella Costa nascono due figlie: Alessandra e Valentina, oggi di 52 e 47 anni. Da una successiva relazione con Rosaria Longoni nasce Francesco, oggi 44enne, cantante e disc jockey, il noto Dj Francesco. Poi dall’attuale moglie ha altri due figli, Roberto di 37 anni e Giulia di 33.

Roby Facchinetti, la rapina in casa

A gennaio del 2023 la sua casa a Bergamo, vicina allo stadio dell’Atalanta di cui è grande tifoso, è stata rapinata da tre ladri. In casa c’era lui, insieme alla moglie Giovanna e al figlio. I ladri armati di pistola hanno costretto la famiglia a consegnargli i gioielli e gli oggetti di valore e poi sono fuggiti. Uno shock importante per Facchinetti che più tardi ha raccontato: “Ho conosciuto il terrore vero e non ho più dimenticato quei 45 minuti con la pistola puntata addosso”.

La depressione e la morte di Valerio Negrini e Stefano

Di recente ha parlato anche della morte dei due membri dei Pooh, Valerio Negrini, il paroliere della band, e di Stefano D’Orazio, il batterista. Dopo la scomparsa di Negrini, nel 2013, Facchinetti ha attraversato un periodo di depressione da cui ne è uscito “ricorrendo all’aiuto di un esperto: non se ne esce da soli. Non mi rassegnavo all’idea di non poter vedere più Valerio. Lo stesso è successo quando se ne è andato Stefano, ma in un certo senso mi ero già fatto gli anticorpi”.

