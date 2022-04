Giovanni D’Antonio ha vinto le Olimpiadi di Filosofia e ora è an un bivio: deve scegliere se studiare all’università di Harvard, a Yale o a Princeton. Si ispira a Kant, “perché si è chiesto come si può fare del bene, e secondo me è riuscito a dare delle risposte solide. E poi a Seneca, perché ha un approccio stoico, davvero utile”, ha detto al Corriere della Sera. D’Antonio ha 18 anni, è uno studente del liceo scientifico Torricelli di Somma Vesuviana, provincia di Napoli, e dice di non essere un secchione – ma in quanti gli credono?

“Non sono un prodigio, sono solo uno che si è impegnato. Chiunque può farcela, io non ho doti naturali eccezionali, è questione di perseveranza”. Figlio di un’insegnante e di un avvocato, dovrà affrontare l’esame di maturità tra un paio di mesi. E domani sarà il testimonial della cerimonia di inaugurazione di Procida Capitale della Cultura. Presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Terrà una lectio magistralis sul tema della speranza.

“Siamo paralizzati senza: devi credere nella possibilità di migliorare le cose per andare avanti. Oggi forse è difficile vedere la speranza per la bolla di informazioni in cui siamo immersi ma c’è: l’umanità è in continuo progresso e bisogna trovare persone che creano fiducia”, ha raccontato a Repubblica. Le Olimpiadi le ha vinte l’anno scorso, 2021. E poi è arrivato quarto nella competizione mondiale con un saggio in inglese. Ha ottenuto borse di studio in undici università americane.

La sua domanda irrisolta: “Quella sull’etica. Cosa è giusto, cosa è sbagliato, come fare del bene, e cosa significa. Io vorrei ad esempio che la mia vita avesse uno scopo, anche per il bene degli altri. Ma come faccio a sapere qual è il bene per un altro? Pian piano cerco di mettere tasselli”, ha detto al Corriere.

D’Antonio è appassionato di viaggi, corsa, calisthenics. Il suo messaggio più bello, però, forse sulla Questione Meridionale: “Facciamo sparire questa retorica, c’è una situazione di disparità oggettiva ma ciò che fa più differenza è la persona. L’ambiente ci influenza, ma se oggi un ragazzo leggendo la mia storia pensasse ‘ce la posso fare’, sarei contento”.

