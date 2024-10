La foto c’è. La pubblica il settimanale ‘Chi’ e mostra Chiara Ferragni assieme a Giovanni Tronchetti Provera, quella che si vocifera essere la sua nuova fiamma. Un’affettuosa amicizia “accesa negli ultimi tempi”, tanto da essere invitato anche al compleanno della mamma di lei Marina Di Guardo. Nel servizio acquistato e pubblicato dalla rivista, i due vengono ritratti a pranzo in un noto ristorante sul lago di Como.

Chi è Giovanni Tronchetti Provera, la presunta nuova fiamma di Chiara Ferragni

Giovanni Tronchetti Provera, 41 anni, è un manager di successo nel gruppo Pirelli, con una formazione solida e una carriera costruita nel solco della tradizione familiare. Figlio di Marco Tronchetti Provera, figura influente nel mondo industriale italiano, ex presidente di Telecom Italia e attuale vicepresidente esecutivo di Pirelli, e di Cecilia Pirelli, erede della famiglia fondatrice dell’azienda, Giovanni ha ereditato una forte propensione per il settore. Nel 2008 ha conseguito una laurea in Business Management presso la London English School, segnando il primo passo verso la sua carriera. Da allora, ha assunto un ruolo strategico in Pirelli, contribuendo allo sviluppo dell’impresa di famiglia.

Giovanni Tronchetti Provera, l’amicizia sempre più stretta con Chiara Ferragni

Sul piano personale, Giovanni si è separato da un anno dalla moglie Nicole, con la quale ha tre figli. Di recente, è stato avvistato in compagnia di Chiara a Villa d’Este, sul Lago di Como. L’incontro, svoltosi il 28 ottobre, ha attirato l’attenzione alla luce delle recenti notizie. I due sarebbero giunti insieme in auto per pranzare in terrazza, trascorrendo insieme buona parte della giornata fino alle 17:30. In un momento di leggerezza, i due hanno scattato un selfie insieme, con Giovanni che si è avvicinato a Chiara, seduta accanto a lui. Al termine della giornata, sono tornati insieme a Milano.

Chiara Ferragni e il debole per gli imprenditori

Se il gossip venisse confermato, si tratterebbe della seconda storia nota di Chiara Ferragni dopo la rottura con Fedez. Prima di iniziare a frequentare Giovanni Tronchetti Provera infatti, la donna avrebbe avuto un breve flirt con Silvio Campara. Quest’ultimo, 45 anni aveva fatto il grande salto professionale prima nel settore commerciale di marchi importanti come Alexander McQueen, Giorgio Armani e Sundek, infine a Golden Goose (dove nell’arco di pochi anni è diventato CEO) il brand delle “scarpe con la stella” calzature di lusso il cui costo solitamente si aggira tra i 400 e i 500 euro. Negli ultimi tempi della liaison con Chiara, avrebbe declinato l’invito dell’influencer a partire insieme per un viaggio in Perù. Quest’ultimo, recentemente, è stato avvistato sempre più vicino all’ex compagna. Così Chiara avrebbe optato per una vacanza tra Sardegna e Ibiza, dove poi avrebbe incontrato proprio l’ex rampollo di Pirelli, quattro anni più grande di lei.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco