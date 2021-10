Ballando con le Stelle torna in prima serata su Rai1 da domani sera, sabato 16 ottobre. E torna Milly Carlucci con il varietà più seguito e duraturo della televisione pubblica e con il suo nuovo cast. Sempre presente Paolo Belli e la sua Big Band e tredici vip guidati dai maestri. Un grande successo per la conduttrice dal 1985 sposata con l’ingegnere Angelo Donati.

Donati è imprenditore e ingegnere di successo. È nato a Roma nel 1948 e si è laureato all’Università La Sapienza. Si è quindi specializzato negli Stati Uniti. La coppia si è conosciuta a Roma, dove Carlucci era arrivata da Sulmona per seguire il padre generale dell’Esercito. Donati ha fondato nel 1978 la Donati S. p. a. società immobiliari tra Regno Unito e Stati Uniti.

La coppia ha avuto due figli: Angelica Krystle e Patrick. Una relazione lunghissima la loro che non ha mai tentennato. Mai arrivato il terzo figlio che Carlucci avrebbe desiderato, come ha raccontato in un’intervista a Oggi: “Diceva che ci sarebbe stato troppo distacco d’età, che rischiavamo di essere i nonni di nostro figlio. E così, un po’ a malincuore, ho rinunciato”.

Sulla nuova stagione la conduttrice ha dichiarato: “Ballando racconta una storia di persone, passione e bellezza- Facciamo contenuti che devono emozionare: il successo del programma è quando lo spettatore diventa un amico di famiglia”.

Le coppie in pista: Andrea Iannone – Lucrezia Lando; Al Bano – Oxana Lebedew; Arisa – Vito Coppo-la; Alvise Rigo – Tove Villfor; Bianca Gascoigne – Simone Di Pasquale; Fabio Galante – Giada Lini; Federico Lauri – Anastasia Kuzmina; Memo Remigi – Maria Ermachkova; Mietta – Maykel Fonts; Morgan – Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno – Samuel Peron; Valeria Fabrizi – Giordano Filippo; Valerio Rossi Albertini – Sara Di Vaira. Ognuna di queste coppie al termine della puntata potrebbe essere eliminata, ma, tutte a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara a condizione, però, di continuare a studiare con impegno e costanza.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

