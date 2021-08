Ha preso 1.658 voti, meglio soltanto la star spagnola della pallacanestro Pau Gasol. E Federica Pellegrini è stata eletta membro del Comitato Olimpico Internazionale nella Commissione Atleti. Un riconoscimento di prestigio e responsabilità per la “Divina” che domani compirà 33 anni. Gasol ha preso 1.888 voti. Eletti anche Maja Martyna Wloszczowska, campionessa di mountain bike polacca (1.674 voti) e Yuko Ota, schermidore giapponese (1.616 voti). Hanno votato in tutto 6.825 atleti, il 61,27% degli aventi diritto, tra le partecipazioni più alte di sempre.

Pellegrini ha chiuso da qualche giorno la sua esperienza alle Olimpiadi di Tokyo in Giappone. È stata la prima atleta della storia a raggiungere la quinta finale di specialità ai Giochi. Ha detto addio alle Olimpiadi e rivelato la storia, già paparazzata, d’amore con il suo allenatore Matteo Giunta. “E adesso? Ma io ho tantissime cose da fare adesso – aveva dichiarato a fine gara – Prima di tutto tornare a casa che mi stanno aspettando tutti, festeggiare il mio compleanno perché 33 anni è un’età importante, poi ci dobbiamo far votare dagli atleti per il Cio, a settembre, si spera anche novembre ci sarà la Isl a Napoli, poi uscirà un docufilm, poi c’è in progetto un libro, poi le registrazioni di Italia’s got talent”.

Sarebbe stato il presidente del Coni Giovanni Malagò a insistere per la sua candidatura. “Non so se per la politica vado bene, non sono molto diplomatica”, aveva detto tempo fa la Pellegrini. Che evidentemente ha cambiato idea durante gli ultimi anni. Al Cio gli italiani sono al momento Ivo Ferriani, ex bobbista piemontese che fa parte dell’esecutivo Cio, e Giovanni Malagò, presidente del Coni e nominato nell’ottobre 2018 membro a titolo individuale.

Pellegrini resterà in gara per sette anni (fino al 2028 quindi) ed entrerà automaticamente in Giunta e Consiglio Nazionale del Coni. Avrà diritto nell’elezione del prossimo presidente del Coni nel 2025. “Questa elezione mi apre una finestra importante sul mio mondo ma con un altro ruolo. Sono molto contenta — il primo commento della “Divina” — Sarò sempre connessa alle Olimpiadi, in altre vesti ma sempre come atleta. Il futuro? Questa era la mia ultima Olimpiade: fuori mi aspetta una vita molto eccitante, forse un po’ meno faticosa. Quello che voglio fare nel Cio è rendere sempre più facile la vita di un atleta che approccia le Olimpiadi, noi atleti sappiamo di cosa hanno bisogno gli altri atleti”.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

