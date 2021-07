Federica Pellegrini chiude settima la finale olimpica dei 200 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo. Un record il suo: unica nuotatrice nella storia ad aver conquistato cinque finali olimpiche nella stessa distanza. “È stato un bel viaggio, tanti anni di bracciate: me la sono goduta dall’inizio alla fine – ha detto dopo l’ultima finale della sua carriera a RaiSport – Tra pochi giorni farò 33 anni, è il momento più giusto. Ringrazio tutti quelli che mi hanno tifato e si sono svegliati di notte per seguirmi dall’Italia”.

“La Divina”, sempre a fine gara, ha svelato la sua relazione con l’allenatore Matteo Giunta. “Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa – ha detto Pellegrini al Tg1 – Matteo è stato un grandissimo allenatore ed un compagno di vita speciale, spero lo sarà anche in futuro. La priorità era tenere l’immagine dell’allenatore e dell’atleta separati e siamo stati bravi molto in questo. È stata una persona fondamentale, una delle più importanti in questo percorso sia umano che sportivo“.

Giunta è di Pesaro, ha 39 anni, è appassionato di basket e tennis. Allievo del coach francese Philippe Lucas, che aveva allenato Pellegrini. Viene raccontato come un uomo riservato e misurato. Il Corriere della Sera ha riportato la voce secondo la quale sia stato Filippo Magnini, nuotatore ex di Pellegrini, a incitarlo ad allenare la “Divina”. Era il 2014. La relazione tra i due nuotatori si è chiusa nel 2017.

I dubbi sull’adeguatezza di Giunta nel gestire l’atleta più forte e rappresentativa del nuoto italiano sono stati spazzati via dalla vittoria di due Mondiali dei 200 stile libero nel 2017 e nel 2019 e con la quinta finale olimpica. “Ormai al gossip ho fatto l’abitudine – aveva detto nel 2017 dopo che le voci sulla relazione stavano cominciando a circolare – Ho capito come reagire e tutto mi scivola via facilmente. Lo stesso vale per le critiche di chi non mi vedeva adatto a questo ruolo perché troppo giovane. Con i risultati di Kazan 2015 mi sembrava di aver già dato una risposta. Oggi penso che molte persone dovranno rimangiarsi tante parole”. Pellegrini aveva appena conquistato l’oro ai Mondiali a Budapest. A inizio anno i due erano stati paparazzati mano nella mano.

Pellegrini dopo l’addio al nuoto olimpionico non ha certo finito i suoi progetti. “E adesso? Ma io ho tantissime cose da fare adesso – ha detto a fine gara – Prima di tutto tornare a casa che mi stanno aspettando tutti, festeggiare il mio compleanno perché 33 anni è un’età importante, poi ci dobbiamo far votare dagli atleti per il Cio, a settembre, si spera anche novembre ci sarà la Isl a Napoli, poi uscirà un docufilm, poi c’è in progetto un libro, poi le registrazioni di Italia’s got talent“.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

