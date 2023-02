Misterioso, affascinante, stiloso, ha il cuore buono e l’aspetto dei poeti maledetti alla Charles Baudelaire, è il capitan Jack Sparrow. È il pirata galantuomo il personaggio più cercato su Google nel 2022. È lui il più cliccato: Jhonny Deep.

Nel corso della sua carriera il volto tra i più amati e chiacchierati di Hollywood ha vinto un Golden Globe su dieci candidature totali, nella categoria miglior attore in un film commedia o musicale per Sweeney Todd e ha ottenuto tre candidature al premio Oscar come miglior attore protagonista per La maledizione della prima luna. Depp è spesso stato tra gli attori più pagati di Hollywood; tra giugno 2009 e giugno 2010, secondo la rivista Forbes, è stato l’attore più pagato in assoluto con un guadagno di 75 milioni di dollari, occupando la prima posizione della lista anche nel 2012 con la stessa cifra.

Amatissimo sul grande schermo, la sua popolarità qualora cene fosse bisogno, è cresciuta a dismisura quando la storia d’amore con l’ex moglie si è trasformata in una battaglia all’ultimo sangue a colpi di denunce, interviste, insulti. Battaglia finita in Tribunale dove l’attore di Pirati dei Caraibi ha vinto la causa contro l’ex compagna. Il processo per diffamazione, voluto dall’attore che ha trascinato la donna in un’aula di giustizia dopo le numerose accuse di violenza, è diventato uno show e ha tenuto incollati allo schermo centinaia di migliaia di fan. Trasmesso sulle maggiori emittenti ha appassionato la platea, tutta schierata con Il pirata Jhonny.

A rendere la trama ancora più intrigata il rapporto d’amicizia di Deep con il suo avvocato, i gesti affettuosi e la galanteria hanno mandato in delirio i fan. Alla fine il giudice ha dato ragione all’attore che è uscito vincitore dall’aula di giustizia. Ma l’onda mediatica ha travolto, inevitabilmente, anche Amber Heard, che si classifica il terzo posto tra le persone più cercate su Google. Tra i due, Will Smith, che durante la notte degli Oscar prima di ritirare il premio aveva colpito con uno schiaffo il conduttore Chris Rock – lui è quinto in classifica – colpevole di aver ironizzato sulla moglie che soffre di alopecia. Al quarto posto, invece, c’è il presidente russo Putin, che batte dunque Zelensky. Il primo sportivo nella top 10 è il tennista Novak Djokovic, il campione di tennis no vax è infatti il sesto personaggio più cercato degli ultimi dodici mesi.

Al settimo posto una persona che potrebbe non dire molto in Italia, ma Anna Sorokin (nota anche come Delvey) è la più famosa truffatrice della storia americana ed è uscita di prigione nel 2022. All’ottavo posto c’è il campione di Kickboxing Andrew Tate, seguito dal neo premier britannico Rishi Suniak. All’ultimo posto e comunque in Top 10 c’è il “truffatore di Tinder” Simon Leviev.

