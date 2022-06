Johnny Depp ha vinto su quasi tutta la linea nel processo che lui stesso ha intentato contro la ex moglie Amber Heard. Il tribunale ha deciso: l’attrice lo ha diffamato con un suo intervento sul Washington Post e dovrà pagargli 15 milioni di dollari di danni. Ma l’ex ‘Pirata dei Caraibi’, a sua volta, è stato riconosciuto colpevole di aver diffamato la ex moglie e dovrà pagare due milioni per lo stesso reato.

“Sei anni fa la mia vita, quella dei miei figli, delle persone a me care e quelle che per anni mi sono state vicine e hanno creduto in me, sono cambiate per sempre. In un battito di ciglia. Sei anni dopo la giuria mi ha ridato la vita”, ha scritto la star 58enne su Instagram.

“Fin dall’inizio – ha aggiunto Depp – l’obiettivo di questo caso è stato rivelare la verità, indipendentemente dall’esito. Svelare la verità era qualcosa che dovevo ai miei figli e a tutti coloro che sono rimasti al mio fianco. Ora – conclude – mi sento in pace sapendo di averlo fatto”.

Di tutt’altro umore, comprensibilmente, l’attrice: “La delusione che provo oggi supera qualsiasi parola”, ha detto Amber Heard dopo il verdetto. “Avevo portato una montagna di prove, ma non sono state abbastanza per resistere alla sproporzionato potere e influenza del mio ex marito”, ha affermato osservando che il verdetto rappresenta “un ritorno all’epoca in cui una donna che avesse osato parlare contro la violenza domestica veniva pubblicamente umiliata”.

La giuria ha stabilito il risarcimento che Amber dovrà pagare all’ex marito: 15 milioni di dollari. Una cifra inferiore ai 50 milioni chiesti dall’attore, ma pur sempre gigantesca e più del doppio degli alimenti ricevuti al momento del divorzio. Dei 15 milioni che deve pagare Heard, 10 sono a titolo di risarcimento danni e 5 sono danni “punitivi”.

Secondo quanto prevede la legge della Virginia, però, i danni punitivi vengono ridotti a 350mila dollari. Questo significa che Depp otterrà poco più di 10 milioni di dollari (10,4). Anche l’attore dovrà però risarcire Amber Heard, seppure in misura minore di quanto toccherà a lei. I giurati hanno assegnato infatti alla donna un compenso di 2 milioni di dollari, per quando l’avvocato dell’ex marito ha definito “un imbroglio” le sue accuse. In breve, nella complicata vicenda giudiziaria, la giuria ha stabilito che i due ex coniugi si sono diffamati a vicenda. Dunque, a conti fatti, a Depp andranno 8 milioni e 350mila euro.

I fan di Johnny Depp che si erano radunati davanti al tribunale in attesa di conoscere il verdetto hanno accolto con applausi gli avvocati che hanno difeso l’attore. “Il verdetto di oggi conferma ciò che avevamo affermato sin dall’inizio, ovvero che le affermazioni contro Johnny Depp sono diffamatorie e non supportate da alcuna prova. Siamo grati, così grati alla giuria per la loro attenta deliberazione, al giudice e al personale del tribunale”, ha detto Camille Vasquez, che ha difeso l’attore insieme a Ben Chew.

Il team legale dell’ex ‘Pirata’ è stato “veramente onorato” di difendere l’attore, ha aggiunto Chew, “contento che il processo sia stato apprezzato da chi è a favore della verità e della giustizia”.Il verdetto è stato raggiunto dai sette membri della giuria, dopo sei settimane di processo e 13 ore di deliberazioni in camera di consiglio. L’attrice di Aquaman ha accolto a capo chino la lettura della sentenza. Johnny è ancora in Gran Bretagna e poco prima della lettura del giudizio a lui favorevole era stato fotografato in un pub di Newcastle intento nei festeggiamenti.

