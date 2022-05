Johnny Depp, 58 anni, è una delle star dalla storia sentimentale e, recentemente, giudiziaria, più irrequiete di sempre. Nonostante i numerosi e talvolta turbolenti amori dell’attore, sembrerebbe averne uno più importante: i suoi figli, Lily Rose, 22 anni e Jack, 19. Depp li ha avuti durante la sua relazione con Vanessa Pardis. In questo periodo tanto difficile il divo ha confessato che sono proprio i figli la sua “ancora di salvezza”. Solo grazie a loro è riuscito a non sprofondare dopo il burrascoso divorzio.

Lily Rose, che somiglia tantissimo alla mamma, è attrice e modella, volto di Chanel, ex fidanzata di Timothée Chalamet, da sempre sulle orme dei genitori. Di diverso avviso invece il figlio: timido e riservato, non ha nemmeno profili social e preferisce la vita lontano dai riflettori. Del diciottenne si sa solo il poco che ha rivelato papà Johnny: Jack è “irrequieto” come lui. Tanto che a quindici anni aveva “già fracassato almeno cinque golf cart. E non gioca a golf”, come raccontò il divo, nel 2017, a Jimmy Kinnel.

Dei due fratelli, Jack è anche quello che più sta soffrendo per i guai del padre, coinvolto con Amber Heard in una infinita battaglia legale in cui entrambi gli ex coniugi si accusano di violenze domestiche: “Mio figlio va a scuola, e deve subire le maldicenze dei compagni che gli dicono che suo padre è un fottuto violento con le donne”, ha detto tempo fa l’attore all’ex durante una discussione privata rivelata di recente dal Daily Mail.

I ragazzi gli hanno dato tutto il loro appoggio. Anche perché a loro, sembrerebbe , Amber Heard non è mai piaciuta. Anzi, Jack proprio non la poteva vedere. E a quanto pare neppure la loro mamma, Vanessa Paradis, ha una bella opinione della Heard. Tanto che di recente è scesa in campo pure lei, dopo Wynona Rider, per difendere l’ex marito: “Siamo stati insieme per 14 anni. Abbiamo cresciuto insieme due figli. In tutti questi anni Johnny è stata una persona e un padre gentile. Attento, generoso e non violento. Le dichiarazioni di Amber sono oltraggiose, hanno creato sofferenza e causato danni alla carriera di Johnny”.

