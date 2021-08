La loro storia d’amore nella sitcom Friends ha fatto sognare generazioni di fan anche se era finzione televisiva. Ma ora quella love story potrebbe essere diventata realtà: tra Jennifer Aniston, 52 anni e David Schwimmer, 54 anni, alias Rachel e Ross della serie TV, sarebbe sbocciato l’amore.

Un amore che riemergerebbe 20 anni dopo la serie tv in occasione della della reunion della sitcom che li ha resi celebri. La notizia l’ha rivelata il magazine inglese Closer e sono in tanti a sperare che sia vero sebbene gli interessati sui social per ora abbiano smentito tutto.

Nel corso della reunion di Friends, avvenuta lo scorso maggio, i due avevano rivelato che durante le riprese, 20 anni prima, avevano nutrito segretamente sentimenti reciproci che però avevano dovuto soffocare perché o l’uno o l’altro, in quel periodo, avevano sempre altre relazioni. Ma ora sono entrambi single.

E “galeotta” potrebbe essere stata proprio quella ammissione. Secondo Closer che cita un non meglio identificato “addetto ai lavori”, “dopo la reunion, è diventato chiaro che il ricordo del passato aveva suscitato sentimenti per entrambi e che la chimica che avevano sempre dovuto seppellire era ancora lì. Hanno iniziato a mandarsi messaggi subito dopo le riprese e, proprio il mese scorso, David è volato da casa sua a New York per vedere Jen a Los Angeles”.

E ancora: “Hanno passato del tempo a casa di Jen, dove lei preparava la cena la sera, e si sono divertiti insieme, chiacchierando e ridendo. Sono stati anche visti bere vino, chiacchierando amabilmente, mentre camminavano in uno dei vigneti preferiti di Jen a Santa Barbara. Era chiaro che c’era molta chimica tra di loro”.

Poi è partito il flirt via social. David ha postato una foto con la maglietta del merchandising della reunion di Friends con la silhouette dei loro personaggi e taggato Jennifer. E lei ha risposto: “Per la cronaca… non eravamo così in pausa”, in riferimento alla loro storia d’amore sullo schermo. Se all’epoca di Friends ci fossero stati i social probabilmente anche quel flirt tra i due sarebbe andato così.

La serie finì nel 2004. Jennifer Aniston fu sposata per 5 anni con Brad Pitt. Poi lui la lasciò per Angelina Jolie. Jen si sposò un’altra volta con Justin Theroux nel 2018, poi divorziarono. Agli Oscar 2020 i fan sperarono che la storia d’amore con Brad Pitt potesse tornare in auge perché sono stati visti in grande feeling tra loro. E invece no. Lei confermò che erano solo buoni amici. Jen ha iniziato a uscire con un produttore televisivo lo scorso novembre, ma la storia è finita poco dopo.

David, che in passato è stato legato alla cantante e attrice Natalie Imbruglia, è stato fotografato di recente con una donna misteriosa, ma gli amici dicono che in testa ha solo Jen.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

