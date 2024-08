Quell’isoletta dei Caraibi, grande 620 km quadrati, con una popolazione di circa 184.000 abitanti da oggi ha la sua prima campionessa olimpica. Una svolta storica per Santa Lucia, che conquista l’oro ai Giochi di Parigi 2024 grazie alla vittoria della strepitosa Julien Alfred nei 100 metri femminili. Una gara fantastica sulla pista d’atletica bagnata dello Stage de France, chiusa con il tempo di 10″72, davanti alle statunitensi Sha’carri Richardson argento in 10”87 ,e Melissa Jefferson, bronzo in 10″92.

Al traguardo tanto orgoglio che si scioglie in lacrime poco prima di abbracciare le due americane nella tradizionale foto di rito: un traguardo storico per tutta Santa Lucia, che non ha mai vinto una medaglia ai Giochi Olimpici estivi dal suo esordio da Atlanta del 1996, ma che ha già fatto parlare di sé come la terra delle grandi menti, dando i natali ad Arthur Lewis, premio nobel per l’economia nel 1979 e a Derek Walcott, nobel per la letteratura nel 1992.

Chi è Julien Alfred, la donna più veloce del mondo

Nata il 10 giugno 2001 a Ciceron, Castries, Saint Lucia. Ha passato un’infanzia segnata da difficoltà, in particolare dalla perdita del padre quando aveva solo 12 anni. Ha frequentato la Leon Hess Comprehensive Secondary School a Saint Lucia dal 2013 al 2015 e successivamente si è trasferita in Giamaica per studiare alla St. Catherine High School dal 2015 al 2018. Durante l’anno accademico 2018-19 si è iscritta all’Università del Texas, Stati Uniti, dove ha intrapreso un corso di laurea in Youth & Community Studies portando avanti i già ottimi risultati con l’atletica.

Tra i suoi più significativi traguardi sportivi c’è la vittoria della medaglia d’oro nei 60 metri femminili ai Campionati Mondiali Indoor di Atletica del 2024, con un eccezionale tempo di 6.98 secondi. Alfred ha ottenuto la medaglia d’argento nei 100 metri sia ai Giochi del Commonwealth del 2022 che ai Giochi Olimpici Giovanili del 2018. Nel 2023 è stata premiata con il Bowerman Award come migliore atleta femminile di atletica leggera della NCAA. Da oggi è la donna più veloce del mondo.

