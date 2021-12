Ex di Daniil Kvyat con cui ha avuto una figlia, pilota con un passato nella ‘squadra B’ della RedBull (dove si è appena laureato campione Max Verstappen, suo attuale compagno). Tante passioni dagli studi politici, alla moda e i gatti. La figlia del grande pilota brasiliano Nelson Piquet da un anno fa coppia fissa con l’olandese che ha appena detronizzato il 7 volte iridato Lewis Hamilton. Esperta di media e comunicazione, lavora nella moda come modella ma ha fatto anche la giornalista

CHI È KELLY PIQUET – Dall’inizio del 2021 vive la nuova storia d’amore che ha ufficializzato con una foto social sulla spiaggia a Lencois Maranhenses in Brasile. Lei si chiama Kelly Piquet, è nata a Homburg in Germania e ha 33 anni, nove anni più di Max. Non solo. È la figlia di Nelson Piquet, pilota brasiliano campione del mondo con la Brabham (1981 e 1983) e la Williams (1987).

Fino al marzo 2020 Kelly Piquet era stata la compagna di Daniil Kvyat, pilota di F1 russo fin all’anno scorso all’Alpha Tauri, e fino a questa stagione appena conclusa terzo pilota della Alpine. Una storia durata quasi due anni dalla quale è arrivata una figlia, Penelope, nata il giorno prima del Gp di Germania del 2019 vinto proprio Verstappen e in cui il russo salì sorprendentemente sul podio.

Non è la prima volta che le vite di Verstappen e Kvyat si incrociano. Nel 2016 il russo ebbe la grande chance e fu promosso in Red Bull, ma appena dopo quattro Gp deludenti fu liquidato con una telefonata dal gran capo Helmut Marko che gli comunicò il ritorno in Toro Rosso e la conseguente promozione di Max Verstappen, che poi vinse subito a Barcellona.

Kelly ha trascorso gran parte della sua infanzia nel sud della Francia prima di trasferirsi a 12 anni in Brasile, nella terra del padre, e alternarsi poi di nuovo tra Francia e Inghilterra. Ha frequentato poi il Marymount Manhattan College di New York, specializzandosi in Relazioni Internazionali, con focus su scienze politiche ed economia.

È stato in questo periodo che, dopo uno stage nel mondo della moda, ha deciso di continuare a lavorare in quel campo, prima a Vogue Latinoamerica, poi a Bergdorf Goodman, agenzia di PR KCD. È stata anche editorialista per la rivista Marie Claire. Nell’aprile 2015, Kelly è diventata responsabile della copertura sui social media della Formula E.

Kelly Piquet ama moltissimo i gatti, ci cui posta moltissime foto sul suo profilo Instagram (509mila followers). Tante anche le foto del suo lavoro da modella, con la figlia e con Verstappen.

Riccardo Annibali

