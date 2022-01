Elon Musk è ufficialmente l’uomo più ricco del mondo. Ma chi è la donna al suo fianco? Non si sa per certo se la loro storia continui e in quale forma, ma la sua ultima fidanzata è certamente Grimes, una delle artiste musicali più discusse del nord America. Il miliardario, fondatore di Tesla, avrebbe dichiarato di essersi “semi-separato” e che il sentimento che lo lega alla sua (ex?) compagna è ancora vivo. I loro rapporti sarebbero buoni, forse anche in virtù del fatto che la coppia ha un figlio in comune. Recentemente i due sono anche stati visti insieme in occasione del Met Gala e nulla avrebbe destato il sospetto di una separazione e nemmeno c’è stata una dichiarazione ufficiale.

La travagliata vita sentimentale di Elon Musk

Musk ha avuto già diverse mogli. Ha avuto sei figli dalla sua prima moglie, Justine Wilson, una scrittrice canadese, conosciuta quando erano entrambi studenti alla Queen’s University. Si sono sposati nel 2000. La coppia si è separata nel settembre del 2008. Nel 2010, dopo averla frequentata per due anni, Musk si sposa con l’attrice inglese Talulah Riley. Nel gennaio 2012 i due si lasciano e nel luglio 2013 si risposano. La rottura nel dicembre 2014, il divorzio alla fine del 2016.

Nel frattempo Musk ha già iniziato a frequentare l’attrice americana Amber Heard ma i due si lasciano un anno più tardi. Nel 2018 si fidanza con la cantante e musicista canadese Grimes, al secolo Claire Boucher e il 4 maggio 2020 nasce il loro primo figlio, inizialmente chiamato X Æ A-12, poi cambiato in X Æ A-XII a causa di leggi californiane.

Chi è Grimes, l’ultima fiamma di Elon Musk

Grimes dunque risulta essere la sua ultima fiamma. Canadese di origini ucraine e inglesi, è nata a Vancouver il 17 marzo 1988. Già dall’Università si appassiona al genere grime. Comincia ad avere successo su MySpace e così decide di dedicare la sua vita alla musica. La consacrazione internazionale, però, avviene nel 2012 quando Grimes passa all’etichetta 4AD con cui pubblica Visions, che porta al suo interno il brano Oblivion.

In un’intervista Grimes ha rivelato di ammirare molto il modo in cui Elon Musk vive la sua vita e apprezza il fatto che “spenda i suoi soldi per migliorare il mondo”. Ma per scongiurare le malelingue ha anche chiarito che Musk non finanzia la sua carriera e che si sentirebbe male se “dirottasse fondi da, tipo, Tesla al mio stupido progetto artistico”. L’artista ha affermato con orgoglio che “Grimes è finanziata da Grimes”.

Grimes ha conosciuto Musk nel 2018 durante i Met Gala. Due personaggi stravaganti e fuori dagli schemi che si sono subito attratti. Grimes è molto seguita sui social dove l’anno scorso ha pubblicato la foto dei suoi particolari tatuaggi bianchi definendoli “cicatrici aliene”. Grimes si è fatta tatuare lungo tutta la schiena e le spalle dei ghirigori simmetrici in rilievo che, però, resteranno bianchi. La specificità di questo tipo di tatuaggio – che tendenzialmente sono disposti a fare solo i tatuatori più esperti – risiede proprio nel fatto che i disegni devono restare immacolati, senza avere nessun dettaglio né nero né colorato.

Il nome del figlio di Elon Musk: X Æ A-Xii

A maggio 2020 è nato il loro primo figlio, sul quale sono crescite discussioni in merito al nome, X Æ A-12 poi cambiato in X Æ A-Xii a causa della legge della California che non ammette numeri e numeri romani in un nome di persona. Grimes ha messo a tacere le voci spiegando il suo significato: “X, la variabile sconosciuta, usata in matematica; Æ, la dicitura elfica di Ai (amore e/o intelligenza artificiale); A-12, il precursore dell’SR-17, + A di Archangel, la mia canzone preferita”.

Elon Musk è l’uomo più ricco del mondo

Elon Musk, ceo di Tesla Motors, recentemente eletto da Time ‘Persona dell’anno’, non è mai stato così ricco. Musk, con i suoi 270 miliardi di dollari di patrimonio personale ha raggiunto il maggior livello di ricchezza nell’era moderna, al netto dell’inflazione. Nel corso del 2021 i 500 più ricchi del mondo hanno rimpolpato il proprio portafoglio con più di mille miliardi di dollari di valore personale. Il valore del capo di Tesla e Space X equivale all’1,29 del Pil degli Stati Uniti, all’11,2% del valore del mercato immobiliare Usa ed è pari a 4.003.622 volte il guadagno medio di una famiglia americana. Potrebbe dunque essere ora uno scapolo veramente d’oro?

