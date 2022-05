La loro unione si è interrotta solo quando Ciriaco De Mita è spirato il 26 maggio 2022. Anna Maria Scarinzi è stata accanto a suo marito per tutta la vita. Con l’ex presidente del Consiglio e segretario della DC ha avuto quattro figli. Lui aveva 94anni, lei ne ha 83, lui è 11 anni più grande di lei. Scarinzi vive a Nusco, città natale del marito, in provincia di Avellino, in cui lui stesso è stato sindaco dal 2014 fino alla morte.

È nata a Benevento il 12 febbraio 1939. Tra lei e Ciriaco De Mita un matrimonio lungo 64 anni celebrato nel lontano 1958. Su di lei si conosce molto poco perché è sempre stata molto riservata. Anna Maria Scarinzi e Ciriaco De Mita si sarebbero incontrati grazie al politico Fiorentino Sullo, per cui lei avrebbe fatto la segretaria.

Si sono sposati nel 1958 e dalla loro unione sono nati quattro figli: Antonia, Giuseppe, Floriana e Simona e diversi nipoti a cui era legatissimo. I genitori sono rimasti a Nusco, mentre loro si sarebbero trasferiti tutti a Roma, riporta Ansa, dove vivono stabilmente. Anna Maria Scarinzi è rimasta al fianco del marito fino all’ultimo ed è rimasta vedova il 26 maggio 2022.

Ciriaco De Mita è morto dopo un lungo ricovero presso la casa di cura Villa dei Pini di Avellino e aveva 94 anni. Il decesso stamane, a seguito delle complicanze successive ad un intervento chirurgico effettuato nel febbraio scorso, per la frattura di un femore.

