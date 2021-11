Giampiero Galeazzi ha sempre vissuto la sua notorietà con grande leggerezza e con grande riservatezza. E così ha protetto tutta la sua famiglia, lontana dalle telecamere pur lavorando con le telecamere. Un discorso che vale soprattutto per la moglie Laura dunque, con la quale ha avuto due figli, entrambi giornalisti. Oggi tutta Italia – le generazioni che sono cresciute e quelle che sono invecchiate – piangono un signore del giornalismo e della tv, gentile e professionale, un’icona a suo modo.

Il giornalista tra i più noti e celebri tra quelli sportivi in Italia, di sempre, è morto oggi a Roma. Aveva 75 anni. Era malato da tempo. Con la moglie aveva avuto Susanna e Gianluca, i suoi due figli, anche loro giornalisti. Galeazzi era conosciuto anche con il soprannome di “Bisteccone”, che il giornalista della Rai Gilberto Evangelisti gli affibbiò quando era ancora un professionista del canottaggio.

Galeazzi è stato infatti anche ex campione di canottaggio oltre che telecronista e conduttore televisivo. Indimenticabile la sua telecronaca che nel 1988 accompagnò la medaglia d’oro dei fratelli Abbagnale e alle olimpiadi di Seoul 1988 e di Antonio Rossi e Beniamino Bonomi a Sydney 2000, caratterizzate da un incredibile entusiasmo. Alcuni anni fa circolò la voce che fosse malato del morbo di Parkinson. Lui aveva smentito: “Ho il diabete”, aveva dichiarato a Domenica In. “Devo fare bene gli ultimi 500 metri”.

Il giornalista ha sempre protetto molto la sua famiglia. La sua vita privata è sempre stata coperta da grande riservatezza. Della moglie Laura Maria si sa davvero pochissimo. La figlia in un’intervista l’ha definita “la donna più elegante del mondo” a Il Tempo. “Mio padre e mia madre sono insieme da quarant’anni e anche questo per me e mio fratello è un valore che ha strutturato in modo profondo la nostra famiglia”. I figli sono nati il primo nel 1975 e la seconda nel 1978. Susanna Galeazzi è tra le anchorwoman del Tg5 dopo aver lavorato per anni a Sky e con L’Espresso. Dal 2006 ha lavorato anche per Verissimo. Ha reso i genitori nonni: la nipote del giornalista si chiama Greta Alma Maria ed è nata nel 2017. Gianluca Galeazzi lavora invece per La7.

Dopo un’ospitata a Domenica In in sedia a rotelle disse alla Gazzetta dello Sport: “Sui social m’hanno già fatto il funerale. Ma io sono ancora vivo, eh. Ho sbagliato a presentarmi in quel modo. La verità è che sono reduce da un’operazione al ginocchio sinistro, mi muovo con le stampelle. Lo studio era pieno di cavi e, per non rischiare, un assistente ha pensato bene di mettermi su una carrozzina”.

