Toto Cutugno è morto a 80 anni dopo una lunga malattia. Il celebre cantautore e compositore italiano era sposato dal 1971 con Carla, una donna molto riservata che non ha mai ceduto alle luci della ribalta. La coppia non ha mai avuto figli. Un rapporto duraturo il loro, andato avanti per oltre 50 anni, che attraversò dei periodi complicati, a partire dalla nascita del figlio Nico, avuto da una relazione extraconiugale. A raccontarli fu lo stesso artista in una intervista rilasciata al Corriere della Sera nel 2018.

“Nico? Io gli ho raccontato che ero e sono sposato con Carla e che volevo un figlio. E che questo figlio, Nico, l’avevo avuto da Cristina. Carla poteva cacciarmi di casa e invece non lo ha fatto. Al contrario, la prima cosa che mi disse fu di riconoscere mio figlio e dargli il mio cognome. Nico Cutugno oggi ha 28 anni, è laureato in Economia ed è uno di quei tanti bravi ragazzi italiani sui quali il nostro Paese dovrebbe puntare”, aveva ricordato il cantautore.

Successivamente ha poi raccontato il rapporto con il figlio Nico, che oggi ha 33 anni: “Merito 10 in lealtà. A mio figlio Nico ho sempre insegnato a vivere così, senza mancare di rispetto a nessuno. Cosa mi ha insegnato lui? A essere sincero. Se mento Nico si arrabbia. Ma a me piacciono molto le bugie”.

Nato a Fosdinovo in provincia di Massa Carrara, Cutugno è cresciuto a La Spezia dove i genitori Domenico (sottufficiale di Marina originario di Messina) e Olga (casalinga) si erano trasferiti per ragioni lavorative pochi mesi dopo la sua nascita. Sempre al Corriere della Sera raccontò la scomparsa prematura della sorella più grande, Anna: “Ho visto morire mia sorella Anna, la più grande, sotto i miei occhi, soffocata. Stava mangiando gli gnocchi e uno le andò di traverso. Aveva 7 anni, io 5”. Altri due fratelli dell’artista sono Roberto e Rosanna. Di loro ha raccontato: “Mio fratello Roberto, a cui voglio un bene dell’anima, si ammalò di meningite e da allora, come aveva previsto il medico, ha avuto una vita agitata. E poi l’altra mia sorella, Rosanna, che è stata la prima bambina a essere operata al cuore in Italia, a Torino. Papà si indebitò per quell’intervento che finì di pagare a rate nel 1978, due anni prima di morire”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo