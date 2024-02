Marco Mengoni orgoglio della musica italiana ha vinto Sanremo nel 2013 e nel 2023. La sua è una delle voci più belle e le sue canzoni fanno emozionare milioni di persone, e lo dimostra anche il fatto che nelle uniche due volte in cui ha partecipato al Festival di Sanremo ha portato a casa la vittoria e poi la partecipazione all’Eurovision. E quest’anno il cantante di Ronciglione parteciperà a Sanremo in veste di co conduttore affiancando Amadeus in occasione della prima serata della kermesse sanremese.

Le due partecipazioni di Marco Mengoni a Sanremo: due vittorie portate a casa

Prima della sua prima partecipazione nel 2013, Marco Mengoni aveva vissuto anni difficili che lo avevano portato a dubitare delle sue doti di artista facendo quasi vacillare la sua carriera da artista. A fargli cambiare idea, poi, come lui stesso ha raccontato in un’intervista al settimanale DiPiù, era stata la sua agente Marta Donà. Scelta migliore non avrebbe potuto fare, visto che la sua ‘L’Essenziale’ trionfò a Sanremo nel 2013, successo replicato 10 anni dopo con ‘Due Vite’.

L’ex compagna di Marco Mengoni: la misteriosa Claudia

Di certo possiamo dire che in passato, al tempo della sua partecipazione (e vittoria) a X Factor, Marco aveva una compagna di nome Claudia, della quale però non si sa nulla oltre il nome. Qualche tempo dopo il talent, poi, la loro storia è terminata e oggi non possiamo affermare con certezza se ci sia qualcuno nel cuore di Mengoni.

Marco Mengoni e la sua segretissima vita privata

“Ci tengo a proteggere le piante“, ha infatti detto l’artista, “figurarci le persone che mi stanno accanto“. Il mistero su chi possa essere la persona che ha conquistato il cuore aumenta quindi sempre di più. Il cantante ha inoltre sempre amato la privacy e non ha mai rivelato nulla sul suo stato sentimentale. I suoi fan sono però sempre stati curiosi di scoprire dettagli in più sulla sua vita privata, e ultimamente sono circolate voci che parlavano di alcune sue presunte storie d’amore, anche se non c’è mai stata alcuna ufficialità a riguardo

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo