Ieri sera, 9 maggio, è andato in onda il debutto della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest, che quest’anno si svolge presso la Liverpool Arena e che vedrà svolgersi il secondo turno delle semifinali giovedì 11 maggio, per poi terminare la sera del 13 maggio, quando in gara ci sarà anche Marco Mengoni, vincitore del Festival di Sanremo 2023, finalista di diritto.

Mengoni, pur non partecipando, ha dato ieri un assaggio ai fan del suo brano “Due vite“, certificato oggi triplo platino, con il quale ha trionfato a Sanremo e che, per l’Eurovision, ha dovuto subire adattamenti per adeguarsi alle regole del contest – ad esempio, nella lunghezza stessa del brano.

Mengoni, infatti, che a margine dell’evento si è detto “orgoglioso di rappresentare nuovamente l’Italia in Europa e nel mondo“, ieri ha portato in scena, sul palco della Liverpool Arena, una performance unica, realizzata da Yoann Bourgeois, un momento di spettacolo sospeso tra sogno e realtà che ha entusiasmato i fan.

“Mi voglio divertire e godermi l’atmosfera dell’Eurovision Song Contest con lo spirito giusto, vivendo ogni singolo momento di questa nuova avventura e portando su quel palco tutto me stesso”, ha affermato Marco Mengoni. “Vivere a Liverpool questa esperienza di condivisione e di grande energia creativa ed emotiva, incontrando artisti di tutto il mondo e scoprendo sonorità nuove, sicuramente mi arricchirà tantissimo e permetterà a tutti noi di far parlare la nostra musica, un mezzo di comunicazione potentissimo in grado di esprimersi e farsi comprendere in tutte le lingue, diffondendo messaggi universali”, ha detto il cantante che – ne siamo certi – avrà grande successo nella finale del 13 maggio.

