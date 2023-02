Marco Mengoni, mette d’accordo tutti, ma sui social è un altro Festival! Il vero vincitore è Gianni Morandi che raccoglie i consensi di 3 generazioni e supera Amadeus, anche se il presentatore e direttore artistico con il suo profilo Instagram ha polverizzato tutti i record di engagement acquisendo oltre 1 milione di follower in poche ore.

Gianni Morandi con 13.236 mentions ottiene più di 3 milioni interazioni con un elevato sentiment positivo e un’audience molto alta pur non essendo in gara. Blanco, invece, è il vero protagonista delle conversazioni raccogliendo oltre 41 mila citazioni e circa 12 milioni di interazioni con una reach pari a 383 milioni di utenti.

Il Festival sbanca sul web e soprattutto sui social dove in appena 5 giorni totalizza oltre 350 mentions dirette raggiungendo una reach di 1,6 miliardi. Dalle conversazioni emerge una classifica dei cantanti in gara diversa da quella ufficiale, che vede subito dietro Mengoni Mr. Rain. Seguono Ultimo, Elodie, Rosa Chemical, Tananai, Gianluca Grignani, Anna Oxa, Lazza e Madame. L’altra grande novità è che sui social gli altri protagonisti rubano il posto ai cantanti. Sul web e sui social stravince anche la Rai che conquista il popolo di Tik Tok.

Sono alcuni dei dati contenuti nel Report “Aspettando Sanremo” di Telpress Italia, l’agenzia di media monitoring e media intellingence; un’analisi delle conversazioni realizzata con MediaScope, la piattaforma di web e social listening basata sul monitoraggio continuo dei principali social network e del web con l’obiettivo di offrire una panoramica aggiornata in tempo reale sui principali temi del dibattito pubblico, non solo italiano.

I Maneskin che pure hanno raccolto la standing ovation non sfondano sui social in un Festival che sembra giovane ma è dominato dai ‘dinosauri’ della musica italiana, per dirla con le parole di Sangiovanni, Gianni Morandi, Al Bano e Massimo Ranieri, che insieme generano oltre 6 milioni di interazioni. Non convince Giorgia, la favorita prima dell’inizio della gara. Gigi d’Alessio tra i più attivi commentatori.

