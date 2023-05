Si chiama Alessandra Mele, ha 20 anni, ed è stata la prima cantante ad esibirsi sul palco dell’Eurovision Song Contest 2023. Nella prima semifinale, sul palco della Liverpool Arena, la cantante in gara per la Norvegia ha brillato. La sua canzone Queen of Kings è già diventata una hit anche in Italia raggiungendo milioni di ascolti sulle principali piattaforme di streaming musicali.

La Mele è indubbiamente una delle rivelazioni di quest’anno: è italiana, della provincia di Savona, ma gareggia per la Norvegia dove vive con i parenti della madre. Il successo internazionale del suo brano l’ha portata a produrre anche una versione in italiano.

All’anagrafe Alessandra Watle Mele, è nata a Pietra Ligure il 5 settembre, da padre italiano di Albenga e madre norvegese. Alessandra è cresciuta a Cisano sul Neva, dove ha completato gli studi per poi e trasferirsi in Norvegia.

Nel 2022 ha partecipato alla settima edizione della versione locale di The Voice e ha iniziato a frequentare il Lillehammer Institute of Music Production. Nel gennaio 2023 è stata confermata fra i 21 partecipanti all’annuale Melodi Grand Prix, festival utilizzato per selezionare il rappresentante norvegese all’Eurovision Song Contest.

Il 14 gennaio ha presentato il suo inedito Queen of Kings durante la prima semifinale, che ha superato, ottenendo l’occasione di riproporre il brano alla finale del 4 febbraio. Qui è risultata la vincitrice delle votazioni della giuria e del pubblico, diventando di diritto la rappresentante norvegese all’Eurovision Song Contest 2023 a Liverpool

Risultati prima semifinale

Qualificati

Croazia – Let 3 – Mama ŠČ!

– Let 3 – Mama ŠČ! Moldavia – Pasha Parfeni – Soarele şi luna

– Pasha Parfeni – Soarele şi luna Svizzera – Remo Forrer – Watergun

– Remo Forrer – Watergun Finlandia – Käärijä – Cha cha cha

– Käärijä – Cha cha cha Cechia – Vesna – My sister’s crown

– Vesna – My sister’s crown Israele – Noa Kirel – Unicorn

– Noa Kirel – Unicorn Portogallo – Mimicat – Ai coração

– Mimicat – Ai coração Svezia – Loreen – Tattoo

– Loreen – Tattoo Serbia – Luke Black – Samo mi se spava

– Luke Black – Samo mi se spava Norvegia – Alessandra – Queen of kings

Eliminati

Malta – The Busker – Dance (Our own party)

– The Busker – Dance (Our own party) Lettonia – Sudden Lights – Aijā

– Sudden Lights – Aijā Irlanda – Wild Youth – We are one

– Wild Youth – We are one Azerbaigian – TuralTuranX – Tell me more

– TuralTuranX – Tell me more Paesi Bassi – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning daylight

