Ha passato tutta la settimana in cima alla classifica conquistando tutte le giurie. E alla Fine Marco Mengoni, 34 anni, trionfa alla 72esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Due vite”. Sono passati 10 anni da quando era salito sul palco dell’Ariston da vincitore l’ultima volta. “Volevo dedicare la vittoria a tutte le donne che hanno partecipato al festival. Siamo arrivati in finale in cinque ragazzi e quindi credo sia giusto dedicarlo alle artiste che hanno portato pezzi meravigliosi su questo palco”, ha detto visibilmente commosso e felice tenendo il premio stretto tra le mani. Nella superfinalissima a 5 si sono piazzati Marco Mengoni, Lazza, Mr. Rain, Ultimo e Tananai. Alla fine Mengoni è stato preferito da giuria della stampa, demoscopica e televoto.

La classifica fina di Sanremo 2023

1. Marco Mengoni

2. Lazza

3. Mr. Rain

4. Ultimo

5. Tananai

6. Giorgia

7. Madame

8. Rosa Chemical

9. Elodie

10. Colapesce Dimartino

11. Modà

12. Gianluca Grignani

13. Coma Cose

14. Ariete

15. LDA

16. Articolo 31

17. Paola & Chiara

18. Leo Gassmann

19. Mara Sattei

20. Colla Zio

21. Cugini di campagna

22. gIANMARIA

23. Levante

24. Olly

25. Anna Oxa

26. Will

27. Shari

28. Sethu

Tutti i premi di Santermo 2023

Il premio della critica Mia Martini (così come quello della Sala stampa Lucio Dalla) è andato a Colapesce e Dimartino con “Splash”. Mengoni —vincitore di Sanremo 2023 — si è aggiudicato anche il Premio “Giancarlo Bigazzi” per la miglior composizione musicale, assegnato dall’Orchestra del Festival. Il premio Sergio Bardotti per il miglior testo, assegnato dalla commissione musicale, è stato assegnato infine ai Coma_Cose, in gara con “L’addio”.

La classifica è stata ottenuta azzerando il televoto dopo quella parziale elencata fino al sesto posto e riaprendolo per i cantanti nelle prime cinque posizioni che hanno anche ricantato la loro canzone: la cinquina à stata rivotata da televoto (che pesa sulla classifica per il 34%), demoscopica (33%) e sala stampa (33%).

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro