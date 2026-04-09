Che funzioni svolge un Prefetto, organo periferico del Ministero dell’Interno (Ufficio Territoriale del Governo – UTG), nelle 82 Province italiane? Il Prefetto rappresenta il governo, garantisce l’ordine pubblico, la sicurezza e la collaborazione tra Stato ed Enti locali, coordina le forze di polizia, presiede il Comitato per l’ordine e la sicurezza e tutela i diritti civili e l’immigrazione. Il Prefetto inoltre gestisce le attività di Protezione Civile, può sciogliere i Consigli comunali e provinciali, rilascia licenze (porto d’armi), ha ampi poteri sostitutivi per poter emanare – in caso di necessità – ordinanze contingibili e urgenti.

Tutte funzioni importantissime, tali per cui, nella mia lunga esperienza politica, non mi era mai capitato di vedere un ex Prefetto assumere incarichi amministrativi di partito in città dove aveva svolto la sua delicata funzione. Ma ecco che nel luglio 2024 il Prefetto Alessandra Camporota, ancora in servizio nella Provincia di Modena, accetta l’incarico di assessore nel Comune capoluogo. Come ex parlamentare e ministro della Repubblica denunciai subito pubblicamente questa anomalia, definendolo un “devastante precedente che inevitabilmente renderà torbidi per il futuro i rapporti tra Prefetto e potere amministrativo e politico locale”, preoccupato anche di un commento, apparso sui media, che secondo una non meglio precisata “fonte qualificata” del Ministero dell’Interno la nomina di Camporota a Modena “rappresenta un motivo di soddisfazione per il Viminale perché indirettamente dimostra un apprezzamento da parte del Pd emiliano romagnolo verso le politiche di sicurezza attuate dal governo sul territorio di Modena, politiche di cui il Prefetto è il principale attuatore”.

Purtroppo dal Ministero non è pervenuta nessuna obiezione, e il criticatissimo assessore a Sicurezza urbana integrata, Polizia Locale, Politiche di genere, integrazione, volontariato continua a svolgere il suo incarico politico amministrativo a Modena. Vorrei allora nuovamente chiedere all’attuale ministro degli Interni, ex Prefetto della Repubblica, investito in questi giorni da pretestuose polemiche che riguardano vicende sue private, se non ritiene viceversa di chiarire finalmente se quella di Modena è stata una svista o un incidente di percorso, o se davvero il suo Ministero e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ritengono che questa eccezione possa diventare una regola.

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Carlo Giovanardi