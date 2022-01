Luigi Manconi è stato candidato alla Presidenza della Repubblica da Europa Verde e Sinistra Italiana. I due partiti lo hanno annunciato in una nota: “I parlamentari di Europa Verde e Sinistra italiana voteranno come presidente della Repubblica Luigi Manconi, già senatore della Repubblica e presidente della commissione parlamentare Straordinaria per la tutela dei Diritti umani e direttore dell’Ufficio Nazionale antidiscriminazioni razziali. Luigi Manconi è persona che ha servito le istituzioni e ha fatto della politica un luogo dove dare la voce agli ultimi, promuovendo la mobilitazione intorno alla drammatica vicenda di Giulio Regeni di cui oggi ricorre l’anniversario della sua scomparsa”.

Sinistra Italiana è in parlamento con Nicola Fratoianni, il segretario del partito. Lo scorso 23 gennaio la deputata Elisa Siragusa e i deputati Paolo Nicolò Romano e Devis Dori, rispettivamente del gruppo misto e Leu, hanno aderito ad Europa Verde-Verdi lasciando il loro gruppo di provenienza. Tutti erano stati eletti nelle fila del Movimento 5 Stelle. Dai Verdi era stato annunciato anche il patto di voto sul Quirinale con Sinistra Italiana.

Nonostante la trascurabile quantità di voti, la candidatura di Manconi era stata avanzata nelle scorse settimane da più parti e da più voci. Per questo giornale, riassumeva in un articolo l’intellettuale e scrittore Christian Raimo: “Ha una evidente credibilità istituzionale. Da Presidente in carica della Commissione dei diritti umani al Senato ha svolto un’attività esemplare su temi delicati come il carcere, l’immigrazione, la questione della discriminazione dei rom, il diritto alla cura, le tossicodipendenze … con una capacità incredibile e un’efficacia che gli viene riconosciuta da chiunque. È un politico dell’area progressista che ha una legittimazione anche da parte del centrodestra, soprattutto dei liberali intellettualmente onesti. È soprattutto un garantista, un profondo conoscitore della Costituzione, e un difensore strenuo dello stato di diritto”.

Manconi, nato nel 1948 a Sassari, è politico, sociologo e critico musicale. Figlio di Giangiacomo Manconi, dirigente dei Laureati cattolici di Azione Cattolica, è stato eletto nel 1994 senatore per i Verdi. È diventato portavoce dei Verdi e si dimise dopo le elezioni del 1999. È stato sottosegretario nel secondo governo Prodi con delega al sistema penitenziario. È stato eletto al Senato nel 2013 con il Partito Democratico ed è diventato presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Ha fondato l’onlus A buon diritto per i diritti dei carcerati. Si è speso con la famiglia di Stefano Cucchi nel denunciare le violenze che portarono alla morte del giovane sei giorni dopo l’arresto. Ha lanciato nel 2016 la prima mobilitazione per il caso di Giulio Regeni, il giovane ricercatore friulano torturato e ucciso a Il Cairo. Si è speso anche per i casi di Federico Aldrovandi, Giuseppe Uva, Michele Ferrulli, Dino Budroni, Franco Mastrogiovanni. Manconi è ipovedente dal 2007 e da 25 anni è legato alla giornalista Bianca Berlinguer, con la quale hanno avuto una figlia, Giulia. I due hanno annunciato il matrimonio nella prossima primavera. Manconi ha avuto altri due figli da un precedente matrimonio.

