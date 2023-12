Marco Liorni condurrà la ventiduesima edizione del game show italiano L’eredità. Il nome del conduttore televisivo romano si aggiungerà così a quello dei precedenti Amadeus, Carlo Conti, del compianto Fabrizio Frizzi e di Flavio Insinna. La nuova stagione andrà in onda su Rai 1 a partire dal 2 gennaio 2024 alle 18.45, e rimarrà fedele alla sua struttura, coinvolgendo sette concorrenti in ogni puntata e culminando nel gioco finale de La ghigliottina. Nonostante i cambiamenti alla conduzione nel corso degli anni, L’Eredità vanta oltre 5000 puntate e continua a fidelizzare un vasto pubblico, mantenendo la sua posizione di leader nella fascia preserale su Rai 1. La nuova stagione, prodotta con la collaborazione con Banijay Italia porterà nuove dinamiche nel programma, con l’introduzione di giochi come Tris e 100 secondi e l’arrivo di due nuove professoresse, Michelle Masullo e Naomi Buonomo.

Pino Insegno tagliato fuori

Già prima del flop con il mercante in fiera, Pino Insegno era dato per favorito alla conduzione del programma, ma a seguito dei bassi ascolti con il nuovo gioco a premi Rai, la scelta è stata presa per evitare un possibile calo di ascolti che potesse influire sul Tg1 e sulla raccolta pubblicitaria. Nelle scorse settimane, il suo manager aveva tenuto il punto: “Il contratto di Pino Insegno è blindato e riguarda la conduzione de ‘Il Mercante in Fiera’ e ‘L’Eredità’ o un programma similare. Quindi se gli propongono la conduzione di ‘Affari Tuoi’ va benissimo, ma se lo lasciano in panchina, ancorché pagato, allora ci muoveremo diversamente”.

Chi è Marco Liorni, nuovo conduttore de L’Eredità

Liorni ha debuttato su Rai 1 nel 2009 curando i collegamenti de “I sogni son desideri”, un remake di programmi come “Sogni” e “Il treno dei desideri”. Su Rai 2 ha condotto “Italia Fan Club Music Awards” e nel gennaio 2010 è stato alla conduzione, insieme a Arianna Ciampoli, di uno speciale su Francesco d’Assisi. Nel 2010 è stato conduttore e autore del programma “Tra cielo e terra”, dedicato alle abbazie e ai monasteri d’Europa, trasmesso su Marcopolo, canale satellitare di Sky.

Nel gennaio 2011, ha debuttato su Rai 1 con “Perfetti innamorati” insieme a Georgia Luzi e ha co-scritto una commedia teatrale, “Tutta colpa di Facebook!”, sulle influenze dei social network nei costumi sociali e sentimentali. Nel 2011 ha condotto “Estate in diretta” su Rai 1 con Lorella Landi. Nella stagione 2011/2012, ha presentato con Mara Venier “Buon pomeriggio Italia!” e nello stesso periodo ha condotto con Mara Venier anche “La vita in diretta” su Rai 1.

Nel 2012, il programma “Buon pomeriggio Italia!” ha vinto l’Oscar della TV, il Premio regia televisiva, e Liorni è stato candidato come “personaggio rivelazione”. Nel 2013, è stato confermato per la seconda edizione di “Estate in diretta”. Nel 2014, è stato autore e conduttore di “I love you! Ama e fa’ ciò che vuoi” su Rai Premium, una serie dedicata alle grandi storie d’amore, successivamente replicata su Rai 1. Ma insieme a Cristina Parodi, è stato soprattutto il conduttore de “La vita in diretta” su Rai 1 nell’edizione 2014/2015.

Nel 2016, ha scritto il testo teatrale “X = Y” contro la violenza di genere con la compagnia Teatro in movimento, rappresentato nelle scuole e al Teatro Sistina di Roma nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Dall’estate 2019, è il conduttore del game show “Reazione a catena” su Rai 1, stabilendo il record di edizioni, cinque.

