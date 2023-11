Dopo gli ascolti flop de “Il Mercante in fiera” e la sempre più probabile esclusione dalla conduzione de L’Eredità, che ripartirà su Rai 1 da gennaio, Pino Insegno e il suo manager non ci stanno e addirittura rilanciano. Si perché adesso l’obiettivo sarebbe quello di accontentarsi, si fa per dire, della conduzione di Affari tuoi, celebre trasmissione in onda sul primo canale della televisione pubblica nazionale e condotta da Amadeus, uno che non ha certo bisogno di presentazioni e soprattutto di Auditel.

Ma nonostante il flop all’esordio in Rai dopo i recenti palinsesti, Pino Insegno, uno dei volti simbolo della nuova era della televisione pubblica targata Giorgia Meloni, non ne vuole sapere e attraverso il suo manager punta dritto alla trasmissione di Amadeus nonostante sia i vertici Rai che, soprattutto, Banijay Italia, che produce i programmi in questione vogliono voltare pagina anche per non perdere incassi pubblicitari. La casa di produzione infatti avrebbe fatto forti pressioni per non avere il conduttore alla guida del game show L’Eredità di Rai1, molto seguito e collocato in una fascia strategica per l’Auditel e la sfida con Mediaset. Tra l’altro a lamentarsi per il calo dello share ci sarebbero anche i giornalisti dell’edizione della sera del Tg2 che segue la trasmissione di Pino Insegno.

Ma il manager è netto: “Il contratto di Pino Insegno è blindato e riguarda la conduzione de ‘Il Mercante in Fiera’ e ‘L’Eredità’ o un programma similare. Quindi se gli propongono la conduzione di ‘Affari Tuoi’ va benissimo, ma se lo lasciano in panchina, ancorché pagato, allora ci muoveremo diversamente”. Parole durissime all’Adnkronos di Diego Righini, manager di Pino Insegno. Poco importa che la trasmissione “Il Mercante in Fiera” ha ottenuto una media del 2% di share e quella di Amadeus (“Affari tuoi”) sfiora punte del 20-25%. Dettagli, i cittadini che pagano il canone non vanno considerati evidentemente.

Insegno e manager oggi incontreranno Angelo Mellone, direttore del Daytime Rai. “Ancora non ci è stato comunicato niente, né da Banijay né dalla Rai e Pino ha già iniziato a lavorare al programma – precisa Righini – Spero che l’incontro con Mellone sia chiarificatore anche sul versante dell’alternativa che ci offrono. Ripeto: se tolgono a Pino ‘L’Eredità’ per affidargli ‘Affari Tuoi’ va benissimo, ma non accetteremo che resti in panchina anche se pagato”. Infine l’avvertimento: “Se la Rai accetterà questa nostra proposta, allora non ci saranno conseguenze, altrimenti ci faremo sentire nelle sedi competenti. Soprattutto per tutelare l’immagine di Pino Insegno”.

