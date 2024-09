Sal Da Vinci è uno degli ospiti della prima puntata di Domenica In del 15 settembre. Il noto cantante e attore italiano, oggi seduto davanti a Mara Venier nel suo salotto, è da tanti anni sposato con Paola Pugliese, una donna lontano dal mondo dello spettacolo.

Chi è Paola Pugliese, la moglie di Sal Da Vinci

Paola Pugliese è nata nel 1968 a Napoli e l’incontro con Sal Da Vinci, al secolo Salvatore Michael Sorrentino, avviene da giovanissimi, da adolescenti. A spiegarlo fu lo stesso cantante in una vecchia intervista: “Le ho provate tutte per fare colpo su di lei. Ha un anno in più e, dalle nostre parti, di solito è l’uomo che deve essere più grande. Lei non mi filava, mi chiamò pure ‘criaturo’, ma io sono testardo. Feci amicizia col padre, che possedeva un acquario. Gli portai delle aragostine, ma fu un disastro con i suoi polipetti! Alla fine, poi, lei cedette”.

Sui profili social – specie su Instagram, dove Pugliese ha quasi 9000 follower – la donna posta molte foto insieme al marito, ma non dà indizi sul suo lavoro.

Sal Da Vinci e Paola Pugliese, il matrimonio e i figli

Sal Da Vinci e Paola Pugliese si sposano nel 1992. Parlando del matrimonio e del loro rapporto, il cantante ha spesso usato parole al miele: “Io e mia siamo cresciuti insieme, tra le difficoltà. Perché lei mi ha dato la forza per facela”. La coppia ha dato al mondo due figli: Francesco e Annachiara. Il primo, nato nel 1993, ha seguito la carriera artistica del padre, partecipando al talent show The Voice of Italy nel 2019 e arrivando in semifinale. Il giovane ha anche recitato nella serie Gomorra, scrivendo anche un paio di brani musicali usati come colonna sonora. Francesco ha anche due figli. L’altra figlia di Sal Da Vinci e Paola Pugliese è Annachiara, è nata nel 1998 e si è discostata dal mondo musicale per entrare nel mondo della moda. La giovane ha una figlia.

