Lorella Cuccarini è la co-conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo 2024. Cuccarini ha un’ampia famiglia e suo marito è Silvio Testi, noto produttore televisivo ma anche paroliere.

Silvio Testi, chi è il marito di Lorella Cuccarini

Silvio Testi, in realtà il vero nome è Silvio Capitta, è nato a Viterbo l’1 maggio 1954. Già dai tempi del licelo ha cominciato a comporre brani musicali. Dopo una laurea in giurisprudenza, presso l’Università La Sapienza di Roma, si è dedicato al mondo della musica ma anche della televisione. Nel 1978 il programma “Piccolo Slam” segna l’inizio della sua carriera. Negli anni Ottanta lavora al programma “Fantastico“, dove collabora con personaggi come Pippo Baudo, Beppe Grillo e la stessa Lorella Cuccarini.

In seguito diventa produttore musicale in alcuni programmi Mediaset, “Buona Domenica”, “Odiens”, “Bellezze sulla neve” e “La stangata”. Proprio in Odiens, si ritrova come colonna sonora una delle sue produzioni musicali più importanti: “La notte vola”, cantata da Lorella Cuccarini.

Silvio Testi, la relazione e il matrimonio con Lorella Cuccarini

Silvio Testi e Lorella Cuccarini, classe 1965, si incontrano nel 1985 durante il programma già citato “Fantastico”. La relazione è iniziata qualche anno dopo, ma dopo soli sei mesi di frequentazioni la coppia ha deciso di sposarsi. Il matrimonio è stato celebrato il 3 agosto del 1991 a Subiaco, in provincia di Roma.

Lorella Cuccarini, i figli

La coppia ha quattro figli: Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio, di 29, 27 e 23 anni. Chiara e Giorgio, infatti, sono due gemelli. Sara è nata nel 1994 e ha studiato management in Svizzera, ora lavora nel settore immobiliare ed è appassionata di moda. Giovanni si è invece laureato all’università di Warwick, in Inghilterra. Giorgio sta completando gli studi universitari, mentre Chiara gioca a calcio nella squadra femminile della Roma. Proprio Chiara, di recente, ha confessato che aiuta la madre a gestire i social: “È da un anno ormai che aiuto mamma con la gestione dei social, e devo dire che mi diverte tantissimo. Ogni volta è una scusa per fare un po’ le pazze, e per cantare in macchina a squarciagola. E tutto questo mi diverte moltissimo, perché voi vedete un lato di lei che a volte è un po’ più serio, ma a casa, invece, è una pazza scatenata”.

