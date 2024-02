Lorella Cuccarini co-conduttrice con Amadeus per il Festival di Sanremo 2024. La bellissima e storica bionda della tv affianca Amadeus nel corso della terza serata del Festival di Sanremo ma non è la prima volta che la Cuccarini varca le porte del teatro Ariston: è già stata sul palco due volte come valletta e cantante circa 30 anni fa. Lorella Cuccarini come ha sempre sognato, ha una famiglia splendida composta da ben 4 figli tutti nati dall’amore con il marito Silvio Testi.

Chiara Capitta, figlia minore della Cuccarini: capitano della Roma femminile

Chiara Capitta (insieme al gemello Giorgio) è la minore di quattro fratelli. Chiara è decisamente la più celebre tra i figli di Lorella Cuccarini, anche perché è una bravissima calciatrice: ha iniziato a giocare da giovanissima (a 12 anni) e, partita dopo partita, è diventata capitano della Roma femminile. Oggi, in serie C, gioca ancora nella Roma nel ruolo di difensore centrale e indossa la fascia da Capitano.

Chiara Capitta cura l’immagine social di Lorella Cuccarini

“È da un anno ormai che aiuto mamma con la gestione dei social, e devo dire che mi diverte tantissimo. Ogni volta è una scusa per fare un po’ le pazze, e per cantare in macchina a squarciagola. E tutto questo mi diverte moltissimo, perché voi vedete un lato di lei che a volte è un po’ più serio, ma a casa, invece, è una pazza scatenata” sono le parole di Chiara Capitta nel salotto tv di Silvia Toffanin.

La famiglia di Lorella Cuccarini e Silvio Testi: quattro figli stupendi

Lorella Cuccarini e Silvio Testi hanno messo al mondo ben quattro figli: la primogenita Sara, nata il 4 agosto del 1994, quindi Giovanni, il secondogenito venuto alla luce il 19 settembre del 1996, e i gemelli Chiara e Giorgio, nati il 2 maggio del 2000. Il marito Silvio Testi, pseudonimo di Silvio Capitta, è un produttore televisivo e teatrale con il quale la Cuccarini è sposata dal 1991.

Le parole della figlia della Cuccarini sulle relazioni “Potrei innamorarmi anche di una ragazza”

Chiara Capitta, rispondendo ad alcune domande dei follower, aveva rivelato: “Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere”. Sottolineando che “non ho mai amato le etichette”, la ragazza aveva aggiunto: “In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza”.

“Non ho trovato nulla di azzardato nelle sue parole” ha dichiarato Lorella Cuccarini. “È grande, e libera di esprimere ciò che sente. Se c’è una cosa che io e mio marito abbiamo sempre pensato è: l’importante è che i nostri figli compiano scelte che li portino a essere felici” le parole della showgirl.

