È Lorenzo Musetti la speranza italiana sull’erba di Wimbledon, il tennista 22enne ha centrato la sua prima semifinale di prestigio in carriera dopo aver battuto in cinque set Fritz e scenderà in campo domani contro Novak Djokovic per sognare di replicare l’impresa di Matteo Berrettini nel 2021. A fare il tifo per lui, la fidanzata Veronica Confalonieri arrivata all’All England Lawn Tennis and Croquet Club con un tifoso d’eccezione: il loro bebé Ludovico nato lo scorso 15 marzo. “Primo giorno di Ludovico a Wimbledon”, aveva scritto la neomamma.

Chi è Veronica Confalonieri la fidanzata di Lorenzo Musetti

Originaria di Sanremo, Veronica lavora come grafica, per anni, dal 2019, a Sky. È qualche anno più grande di Lorenzo. Ha studiato all’Istituto Europeo del Design (IED) ed è la sorella di Valentine Confalonieri. La loro storia d’amore tra Lorenzo e Veronica nasce nel 2022, l’ufficialità sui social, a dicembre, con la condivisione di una foto di loro alle Maldive. “Io ho giocato un po’ a tennis e mia sorella è sposata con Gianluca Mager che fa il tennista”, ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera. “Con Lorenzo ci conosciamo dal dicembre 2021, ma non è stato un colpo di fulmine. Lui mi corteggiava, ma io pensavo non fosse serio, perché giovane e famoso… Per farsi vivo mi mandava anche i suoi temi della maturità. È un ragazzo speciale”.

Così Lorenzo è diventato grande

L’attesa di Ludovico ha cambiato rapidamente le loro vite: “Lorenzo si è responsabilizzato, l’ho visto cambiare marcia, si è sentito in dovere di diventare grande per nostro figlio e ci sta riuscendo. Gli cambia i pannolini, gli piace uscire in carrozzina per Wimbledon. Con noi c’è anche mia madre, nonna Nicoletta, venuta a Londra per darci una mano. Avevo paura che diventare padre a 22 anni fosse un peso per la sua carriera”. Ma sul magico momento che il tennista sta vivendo ha detto: “Lorenzo se lo merita tutto. È un ragazzo sensibilissimo, con un cuore immenso”.

Dove vedere Musetti-Djokovic in tv e streaming

Ora, Veronica è attesa sugli spalti. Venerdì 12 luglio sul Centre Court di Wimbledon. il match con Djokovic sarà il secondo di giornata, dopo l’altra semifinale tra Medvedev e Alcaraz che inizierà alle 14:30 orario italiano. La sfida fra sarà trasmessa in tv sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204), e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now.

