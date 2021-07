Nel primo giorno ‘ufficiale’ dei Giochi olimpici di Tokyo, l’Italia incassa la prima medaglia. A decidere di che metallo sarà la finale che attende Vito Dell’Aquila, stella del taekwondo e impegnato nella categoria fino a 58 chilogrammi.

Alle 14:45 è previsto infatti l’atto finale dell’atleta pugliese contro il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi, dopo che in semifinale Dell’Aquila ha dominato e superato l’argentino Guzman con un punteggio di 29-10, lasciando a zero il rivale nell’ultimo dei tre round.

Classe 2000, nato il 3 novembre a Mesagne, in provincia di Brindisi, a otto anni Vito ha iniziato a praticare l’arte marziale coreana nella palestra del maestro Roberto Baglivo.

DELL’AQUILA IN FINALEEEEE 🥋🇮🇹 Il classe 2000 batte 29-10 l’argentino Guzman e vola in finale nella categoria -58kg di Teakwondo! Fenomenale Vito 💙@taekwondofita #taekwondo #Tokyo2020 #ItalTeam pic.twitter.com/4H0mG71h3m — Eurosport IT (@Eurosport_IT) July 24, 2021

Nel 2019 il suo titolo più importante nella giovane carriera, con la vittoria del titolo europeo quasi in casa, a Bari, oltre al successo al Grand Prix final di Mosca battendo il numero uno del ranking, il coreano Jun Jang.

SEI AZZURRI IN QUARANTENA – Sei atleti della spedizione italiana a Tokyo, membri dei team di pugilato, tuffi e skateboard sono in quarantena al villaggio di Tokyo 2020.

Come comunicato dal Coni, i sei si aggiungono ai sette dirigenti in isolamento, ma continueranno ad allenarsi e la loro situazione non pregiudica la partecipazione alle gare. La decisione delle autorità sanitarie giapponesi, che è stata comunicata al Comitato organizzatore e poi al Coni, è la conseguenza del “close contact” in aereo il 18 luglio scorso con un giornalista italiano trovato positivo al covid.

Nella nota del Coni è “subito chiarito che tale posizione di ‘close contact’ non impatta sulla partecipazione ai Giochi di questi atleti, in quanto la normativa prevede che possono continuare ad allenarsi e a gareggiare, effettuando un tampone molecolare sei ore prima della gara. La procedura è già scattata subito dopo la comunicazione ufficiale al Coni. Inoltre, all’interno del villaggio gli atleti, benché in isolamento fiduciario – è scritto nel comunicato – continueranno a svolgere regolarmente tutte le loro attività propedeutiche alle competizioni olimpiche seguendo solo specifiche accortezze procedurali per quanto riguarda i pasti ed i trasferimenti agli impianti di gara”.

Fabio Calcagni Napoletano, classe 1987, laureato in Lettere: vive di politica e basket.

