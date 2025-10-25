È la romana Beatrice Bellucci l’ultima vittima della strada di via Cristoforo Colombo, viale a percorrenza ad alta velocità della Capitale dove la ragazza di vent’anni ha perso la vita mentre stava andando in centro in compagnia di una sua amica, quest’ultima al volante di una Mini.

Morte Beatrice Bellucci, la dinamica dell’incidente

L’incidente mortale è avvenuto alle 22 di venerdì sera, quando l’auto è stata colpita a tutta velocità da una Bmw 123, guidata da due ragazzi, che secondo alcune testimonianza avevano già compiuto manovre azzardate nel traffico. La vettura è stata impattata all’altezza di piazza dei Navigatori. È poi finita contro un pino sullo spartitraffico, fino a distruggersi completamente. Per Beatrice Bellucci, prima estratta da polizia e vigili del fuoco dalla vettura e poi ricoverata al San Giovanni e operata d’urgenza, non c’è stato niente da fare. L’amica è invece attualmente ricoverata all’Ospedale San Camillo in prognosi riservata. I 22 enni a bordo della BMW non sono invece in pericolo di vita.

L’ipotesi di una gara clandestina

Ancora molti i dettagli da chiarire: sull’incidente stanno indagando i vigili urbani del IX e del X Gruppo Eur e Mare, tra le ipotesi anche una possibile gara tra vetture, e quella del doppio impatto. La Bmw infatti avrebbe colpito la Mini a circa ottanta metri dall’albero, ma il lato passeggero, sul quale sedeva Beatrice Bellucci, potrebbe essere stato distrutto da un secondo scontro. Un testimone racconta a Repubblica di aver visto “tre macchine che correvano tra loro. I ragazzi sulle altre due auto che stavano partecipando alla corsa sono scappati quando hanno visto l’incidente”.

Chi era Beatrice Bellucci

Beatrice Bellucci, chiamata Bibbi dagli amici, aveva vent’anni e studiava Giurisprudenza all’università Roma Tre. Tra le sua passioni giovanili, quella della pallavolo (aveva giocato nel Volley Roma Club) e il calcio (tifosa della Roma, documentava le domeniche allo stadio con dei post sui social). Abitava con la famiglia nella zona dell’Infernetto, sempre su via Colombo. La sera prima dell’incidente l’aveva passata in centro, al ristorante dello chef Niko Romito all’hotel Bulgari in piazza Augusto Imperatore.

