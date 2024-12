È morto in ospedale, al Mount Sinai, dove era stato trasportato in condizioni critiche dopo essere stato freddato, all’uscita dall’hotel, da un uomo col volto coperto. La vittima si chiamava Brian Thompson, ed era il CEO della società UnitedHealth, ed è stato questa mattina presto, alle ore 6:46, a New York, in un agguato in strada proprio fuori dall’Hotel Hilton di Midtown.

Gli spari e la fuga del killer Al momento la polizia è ancora sulle tracce dell’assassino, riuscito a fuggire. Poche le informazioni sul suo conto, passanti – che hanno udito numerosi colpi di pistola – riferiscono la sua fuga verso est dalla 6th Avenue. Il killer è stato descritto come un uomo bianco che indossava una giacca color crema, una maschera nera e delle scarpe da ginnastica bianche e nere. I funzionari hanno detto che portava uno zaino grigio, è poi scappato attraverso il vicolo Ziegfeld saltando a tutta velocità su una bicicletta.