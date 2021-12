Paolo Calissano è stato trovato morto nel suo appartamento nel quartiere della Balduina, a Roma. Il corpo senza vita da almeno due giorni. Ancora da chiarire con certezza le cause del decesso del volto celebre della tv tra gli anni ’90 e i 2000. Calissano aveva recitato nelle fiction Vivere, Dottoressa Giò e Linda Il Brigadiere e partecipato a Giochi senza frontiere.

L’attore aveva 54 anni. Era figlio di un ufficiale dell’Aeronautica Militare e della nobile Mercedes Galeotti de’ Teasti dei conti di Mantova. Aveva un fratello maggiore, Roberto. Aveva cominciato con uno spot televisivo negli anni ’80 e con i fotoromanzi. Aveva studiato recitazione nel 1990 alla School of Arts dell’Università di Boston. Soprattutto in televisione i suoi exploit nella recitazione e nella conduzione. Oltre ai progetti già citati, si ricordano le miniserie Per Amore, Vento di Ponente e i programmi 8 mm e Divieto d’entrata.

Era tra i naufraghi del L’Isola dei Famosi nel 2004 ma abbandonò il reality-show a causa di un infortunio al ginocchio. La tragedia che segnò la sua vita nel 2005: la ballerina brasiliana Ana Lucia Bandeira Bezerra venne trovata morta a casa sua, 31 anni, infarto per overdose di cocaina, e lui venne condannato a quattro anni per spaccio di sostanze stupefacenti. Calissano scontò la sua pena nella Comunità per tossicodipendenti Fermata d’Autobus a Trofarello. Nel 2007 tornò in libertà grazie all’indulto.

Il ritorno sulle scene con musical e televisione. Risale al 2008 l’incidente automobilistico a causa del quale venne ricoverato all’Ospedale San Martino di Genova. Calissano ebbe una relazione con la modella Giulia Salvemini prima di quella con la soubrette e ballerina Matilde Brandi. “Lasciatelo in pace almeno adesso!”, il grido e appello di Fabiana Palese, tra gli ultimi legami sentimentali dell’attore dopo la notizia della morte e le indiscrezioni sulle presunte cause.

Giornali e media riportano infatti in queste ore che nell’appartamento sono state ritrovate diverse scatole di psicofarmaci che Calissano assumeva a causa di una forte depressione per la quale era in cura da mesi. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Sul corpo sarà effettuata l’autopsia. L’indagine è affidata ai Carabinieri di Medaglie d’Oro. La scoperta del corpo senza vita ieri sera intorno alle 23:00.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano