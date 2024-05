In una intervista al quotidiano L’Identità, il generale Roberto Vannacci risponde ad una domanda non troppo insidiosa: “Come sto? Un po’ stanco per la campagna elettorale, ma molto meglio di quando mi sparavano addosso”.

Apprendiamo così una notizia inedita, di cui non si era mai parlato: il pluridecorato generale sarebbe scampato ad aggressioni in campo ostile. Dove e quando, però, non lo sappiamo. E lui non lo dice.

Le missioni

Era stato a Nassirya, per fortuna non coinvolto nella tragedia che ha colpito i militari italiani. È sempre per fortuna Vannacci non risulta essere mai stato ferito. Certamente nell’orgoglio, quando è stato relegato a capo dell’Istituto geografico militare o quando è stato indagato per peculato dopo essere stato addetto militare all’ambasciata di Mosca. Ma di altri colpi ricevuti non si aveva contezza. Forse può illuminarci lui?

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

Aldo Torchiaro