Chi ha ucciso la politica, il libro di Emanuele Cristelli, è stato selezionato per il Salone Internazionale del Libro di Torino 2026, la principale manifestazione editoriale italiana, ospitata negli spazi del Lingotto Fiere.

Il volume propone una riflessione critica sulla crisi della politica contemporanea e sul progressivo allontanamento dei cittadini dalla democrazia rappresentativa. Attraverso un’analisi che intreccia comunicazione, cultura politica e trasformazioni sociali, il libro indaga le ragioni per cui la politica ha perso credibilità e capacità di coinvolgimento.

«La crisi della politica non nasce all’improvviso – afferma Cristelli – ma è il risultato di un processo lungo, fatto di semplificazioni, personalizzazione estrema e progressiva rottura del legame con i cittadini. Portare questa riflessione al Salone del Libro significa rimettere al centro il valore del confronto e della complessità».

La selezione al Salone del Libro conferma l’attualità di un tema che attraversa il dibattito pubblico italiano ed europeo, in un momento storico segnato da disaffezione, polarizzazione e crescente sfiducia nelle istituzioni.

© Riproduzione riservata

Redazione