Sono in partenza le nove coppie della decima edizione di Pechino Express, il reality condotto da Costantino Della Gherardesca insieme a Enzo Miccio. Lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia – in arrivo su Sky e in streaming su NOW nel 2023 – porterà i concorrenti e i telespettatori in viaggio tra India, Borneo malese e Cambogia. E a prendere parte a questa nuova avventura, tra i tanti vip come Federica Pellegrini e Matteo Giunta, Martina Colombari, Giorgia Soleri, Salvatore Schillaci e le modelle Carolina Stramare e Barbara Prezja, ci sono anche due avvocatesse torinesi, Alessandra De Michelis e Lara Picardi.

Trentaquattro anni, penalista, Alessandra De Michelis è l’ideatrice della discussissima pagina Instagram Dc Legal Show, realizzata assieme alla sua collega Federica Cau. Si tratta di una specie di reality che mostra la ricca vita ‘legal’ tra palestra, eventi, abiti sfarzosi e tribunali. Pochi giorni dopo l’apertura della pagina, le due avvocate sono state convocate dal loro Ordine, per via delle molte polemiche e del grande clamore mediatico scatenatosi. In poco tempo la popolarità di De Michelis è cresciuta in modo esponenziale, e la giovane professionista è stata ospite di trasmissioni radiofoniche e televisive, oltre ad essere intervistata da diverse testate giornalistiche nazionali e da siti web. Alessandra De Michelis inoltre, ama viaggiare ed è anche maestra di sci.

Lara Picardi invece, è civilista del Foro di Torino ed è molto amica di De Michelis. Le due hanno viaggiato spesso insieme e – nonostante non faccia parte del Dc Legal Show – Picardi ha sempre sostenuto la sua amica nel suo progetto, difendendola dalle accuse e dalle polemiche suscitate. Avvocata di seconda generazione, gestisce da anni lo studio legale di famiglia ed è impegnata nella formazione e nella consulenza presso associazioni sindacali. Picardi inoltre, è un’appassionata di trekking e yoga, hobby che condivide con De Michelis. L’annuncio della partecipazione a Pechino Express 2023 è arrivata, naturalmente, tramite social. A postare la notizia ci ha pensato De Michelis, che ha pubblicato la foto del cast completo del programma di Rai Due svelando così in via ufficiale la propria partecipazione allo show.

Redazione

© Riproduzione riservata

Chiara Capuani