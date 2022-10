Tutto pronto per la decima edizione di Pechino Express, in onda da domani, 25 ottobre, su Sky. Tra le nove coppie che affronteranno il viaggio nei territori dell’Asia ci sono l’attrice ed ex Miss Italia Martina Colombari e il figlio Achille Costacurta.

Lei, classe 1975, è un’attrice, conduttrice televisiva ed ex modella italiana, eletta Miss Italia nel 1991 a soli 16 anni. È la nona più giovane Miss Italia eletta, dal 1947 al 2001, ultimo anno in cui le Miss potevano iscriversi al concorso minorenni. Lunghissima la carriera come top model internazionale, subito dopo la vittoria lavora per gli stilisti più importanti del mondo: Giorgio Armani, Gianni Versace, Blumarine, Roberto Cavalli e molti altri.

Intanto inizia a lavorare in televisione con il ruolo di co-conduttrice in vari programmi: Un disco per l’estate, Vota la voce, Super, Juve centus, Controcampo, Goleada e Galagoal. Nel 1991 debutta come attrice nel film Abbronzatissimi, per la regia di Bruno Gaburro, a cui seguono Paparazzi (1998) di Neri Parenti, Quello che le ragazze non dicono (2000) diretto da Carlo Vanzina, She, per la regia di Timothy Bond.

Nel 2002 esordisce come attrice televisiva nella serie tv di Canale 5, Carabinieri, in cui è “Gioia Capello”, ruolo che ha anche in Carabinieri 2. Negli anni successivi è frequente la presenza il tv tra film e fiction: Un medico in famiglia, Diritto di difesa, Radio Sex, I Cesaroni, Fidati di me, Don Matteo 7, Al di là del lago.

Nel novembre 2010 firma la mostra fotografica Martina_invisibile, un insieme di autoritratti scattati dalla stessa Colombari che vengono esposti poi a Milano allo Spazio Forma su progetto di Settimio Benedusi e a cura di Dennis Curti. Il 16 febbraio 2011 esce il libro autobiografico La vita è una, scritto in collaborazione con Luca Serafini.

Meno abituato della madre ai riflettori Achille Costacurta, nato nel 2004 dal matrimonio con l’ex pilastro della difesa del Milan Alessandro Costacurta, Achille è cresciuto lontano dalle telecamere, anche se molto spesso è stato paparazzato con i due super famosi genitori. Pechino Express 2023 sarà infatti il suo debutto televisivo.

La Colombari lo definisce un ragazzo “estroverso, solare ma cocciutissimo e insofferente alle regole”.

Molto attivo su Instagram, dove conta 44mila follower, Achille è appassionato di moda ed ha anche un profilo da modello su Next Management. Ed è proprio sui social che ha annunciato la sua partecipazione al reality, pubblicando diverse foto in cui indossa un completo verde: “Speriamo che questo verde ci dia un po’ di speranza per Pechino Express“.

Ma non sembra voler intraprendere la carriera della madre, sarebbe infatti più interessato a coltivare la sua passione per la cucina per trasformarla in una possibile carriera.

Redazione

© Riproduzione riservata

Federica Pozzi