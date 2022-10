La bellezza non manca nella decima edizione di Pechino Express, il reality condotto da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio che andrà in onda da domani, 25 ottobre, su Sky. E così, tra tante belle donne, ci sono anche le due super modelle Carolina Stramare e Barbara Prezjia a buttarsi nell’avventura.

Le due bellissime sono una delle nove coppie che inizieranno il loro viaggio in India, da Mumbai, la città con più densità di popolazione al mondo, per poi passare dal Borneo malese, fino ad arrivare in Cambogia.

Ben conosciuta al mondo del calcio per via delle sue collaborazioni per la Serie B e programmi calcistici, Carolina Stramare, classe 1999, è pronta a lanciarsi nell’avventura di Pechino Express assieme alla collega Barbara Prezjia.

Anche la vita privata della Stramare è stata spesso accostata al mondo del calcio con due presunte storie d’amore che le sono state accostate negli ultimi mesi anche se mai confermate direttamente. In passato si era parlato infatti prima di una frequentazione con Vlahovic, attaccante della Juventus e poi con Radu, portiere della Cremonese.

Stramare inizia la sua carriera da modella giovanissima, lavorando con il gruppo FCA a Shanghai e realizzando una campagna globale per il marchio Alfa Romeo. Ha collaborato con stilisti e brand come Paul Marciano, Philipp Plein, Colmar e Tezenis.

Nell’estate del 2019 ottiene il titolo di Miss Lombardia, che le permette di accedere direttamente alla finale di Miss Italia 2019, vincendola.

Con i suoi 445 mila followers è molto seguita in particolare su Instagram e viene considerata una delle più belle vincitrici del concorso di bellezza italiano.

La volontà di partecipare ad un reality c’era già stata un anno fa quando aveva deciso di partecipare alla quindicesima edizione de L’isola dei famosi, ma per problemi familiari non aveva potuto parteciparvi. Da domani invece sarà una concorrente di Pekino Express insieme alla modella e artista di origini albanesi Barbara Prezja.

Prezja ha 31 anni, lavora per l’agenzia Benegas Management e si è costruita un discreto seguito sul suo profilo Instagram, dove è seguita da oltre 44mila fan.

