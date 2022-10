Svelate le nuove coppie di concorrenti di Pechino Express, edizione 2023. Nell’edizione che sta per iniziare insieme con Joe Bastianich i fan troveranno anche lo chef-batterista anconetano Andrea Belfiore. Le coppie dello show Sky Original sono pronte a iniziare il loro viaggio che, quest’anno, le porterà a vagabondare fra India, Borneo malese e Cambogia guidati da Costantino Della Gherardesca e Enzo Miccio. Confermato quindi anche il tandem dei conduttori vista la buona prova della scorsa stagione quando Miccio era stato chiamato all’ultimo minuto per sostituire Della Gherardesca che si era infortunato. Coppia che vince, non si cambia.

Joseph Bastianich, detto Joe, figlio di genitori italiani esuli istriani, è nato a New York ma ha origini italiane. La passione per la cucina gliel’hanno trasmessa i suoi genitori. Il padre è il ristoratore Felice Bastianich, originario di Albona, la madre è la cuoca Lidia Matticchio, di Pola. Joe è il primogenito e ha una sorella minore, Tanya, nata nel 1972. Joe ha frequentato la Fordham Preparatory School nel Bronx ed il Boston College.

Completati gli studi ha iniziato a lavorare come bond-trader presso la banca Merrill Lynch di Wall Street. Tuttavia abbandonò presto questa carriera per intraprendere l’attività familiare di ristorazione. Dopo aver aperto con successo una serie di ristoranti al di là dell’atlantico, nell’agosto 2013 Bastianich ha aperto il ristorante Orsone a Gagliano, frazione di Cividale del Friuli. Lo ha fatto per portare nella sua terra d’origine la cultura gastronomica che ha appreso in tutto il mondo assieme a sua madre Lidia.

Invece Andrea Belfiore ha 35 anni ed è uno chef e musicista molto amato negli Stati Uniti. Lascia l’Italia per l’America nel 2007 con una borsa di studio dell’Umbria Jazz, che gli consente di studiare batteria al Berklee College of Music di Boston. Presta le sue doti di batterista ai The Last Internationale e suona con la popstar norvegese Sylia. Porta inoltre avanti un progetto che unisce danza e batteria con la sua fidanzata, la ballerina Rachele Buriassi.

In seguito, grazie all’esperienza fatta nel catering, Andrea decide di dar vita a un suo progetto in ambito culinario. Crea una serie di corsi di cucina Italia Like Locals, in cui insegna agli americani a mettersi ai fornelli come gli italiani. Il progetto ha un grande successo e attira l’attenzione di molte grandi aziende, che contattano Belfiore per organizzare eventi di teambuilding. Con la pandemia, lo chef batterista si adatta alle difficoltà e organizza corsi ed eventi online. La crescita del suo progetto gli consente di fare il passo successivo e di fondare la società EVENTO, al fianco dell’amico Sam Akiba.

Joe Bastianich, e Andrea Belfiore saranno la coppia de “i ristoratori”.

