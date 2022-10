Tutto pronto per l’attesissima decima stagione di Pechino Express, il reality show di Sky che porta telespettatori e volti noti dello spettacolo in giro per il mondo. Questa nuova edizione, che si svolgerà in Cambogia, India e Borneo Malese, sarà condotta nuovamente da Costantino Della Gherardesca e da Enzo Miccio. Nove le coppie in gara e tra i concorrenti – direttamente dal reality “Il Collegio” – ci sono anche Andrea Di Piero e Maria Rosa Petolicchio, rispettivamente alunno e docente della passata edizione dello show di Rai Due. Ma conosciamoli meglio.

Classe 1965, Maria Rosa Petolicchio è originaria di Salerno ed è una professoressa di matematica e scienze. E’ diventata insegnante nel 2001, e ha lavorato a lungo nella scuola secondaria di Primo grado di Battipaglia. È stata scelta tra tanti aspiranti prof per il reality Il Collegio, ruolo che ha portato avanti fin dalla seconda edizione dello show targato Rai, insieme ad altri ‘storici’ colleghi come Luca Raina e Andrea Maggi. Petolicchio è molto attiva sui social, condivide spesso scatti delle sue gite fuori porta con il marito Sergio Mari, con cui è sposata dal 1988 e con cui vive a Pontecagnano Faiano insieme al resto della famiglia.

Classe 2004, originario di Fiuggi, Andrea Di Piero è stato uno studente dell’edizione del 2020 del docu-reality di casa Rai, ambientato nel prestigioso convitto Regina Margherita di Anagni. Andrea si è subito distinto per la sua propensione allo studio, rivelandosi attento e preparato nelle diverse materie, tanto che è stato uno dei pochi alunni a sentirsi a suo agio nell’atmosfera anni ’90 che caratterizzava la quinta edizione del programma. Andrea, che ha dichiarato fin da subito il suo amore per i vestiti eleganti, si mostra quasi sempre in giacca e cravatta (outfit a cui dovrà rinunciare ora che lo aspettano numerose sfide dall’altra parte del mondo). Sogna un giorno di diventare un esponente della classe politica e ama riportare varie citazioni e pensieri dei personaggi più illustri della storia (come quello di José Ortega Y Gasset che troviamo nella sua bio sui social:“La biografia è un sistema nel quale le contraddizioni della vita umana trovano la loro unità”). Non sopporta la musica trap perché, a suo dire, “è proprio l’opposto del buon gusto che io amo seguire”.

