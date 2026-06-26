C’è dell’hard nell’edizione appena iniziata di Temptation Island, dove una delle coppie selezionate dal programma si è scoperta essere stata protagonista di un video porno messo in vendita su OnlyFans. Sesso davanti a 700 persone che pagavano in diretta per vedere e interagire, un episodio di cui la produzione non era a conoscenza prima che il video iniziasse di nuovo a circolare in questi giorni, dopo che qualche utente – riconoscendo i due ragazzi – ha messo in circolazione il filmato.

Gabriele e Sara, il video porno live su OnlyFans rilanciato dopo la prima in tv. “È stata una sbandata”

Piovono accuse di una “coppia fake”, costruita a tavolino per ottenere visibilità, mentre Temptation Island dà la possibilità ai due di precisare: “È un video di quattro anni fa – dice Gabriele – non sapevo stessero ancora girando. Abbiamo omesso questa cosa per vergogna e perché non pensavano, fossero ancora in circolo, ma non siamo una coppia finta. Quello che ho provato là dentro l’ho provato veramente”. Sara è in lacrime: “È stata una sbandata, mi pento di non averne parlato, vorrei che non fosse strumentalizzata.

Chi sono Gabriele e Sara di Temptation Island

Gabriele Govoni ha 25 anni ed è milanese, anche se attualmente vive a Chiasso insieme alla findazata. Il suo cognome non è nuovo agli appassionati di sport: il padre, Gianni Govoni, è stato un cavaliere di livello olimpico, avendo preso parte a due edizioni dei Giochi, e oggi dirige un’accademia di equitazione. Gabriele, invece, lavora come barman. Nel programma si descrive come profondamente legato alla sua fidanzata, ma allo stesso tempo attraversato da diversi dubbi sulla relazione. Su Instagram usa il nome @dongovo__, un profilo piuttosto discreto, senza foto di coppia e senza follow reciproci tra lui e Sara, come spesso accade ai partecipanti dei reality prima della messa in onda. In sintesi, pur provenendo da un contesto familiare legato al mondo dell’equitazione, ha scelto una carriera diversa e ora si mette in gioco in televisione.

Di Sara, 25 anni, non si conosce il cognome. È un’imprenditrice: possiede e gestisce un centro estetico a Seregno. La loro relazione dura da circa sei anni e mezzo, di cui due di convivenza. È stato proprio Gabriele a scrivere al programma, convinto che lei lo abbia tradito dopo aver scoperto alcune conversazioni sospette sul suo telefono. Sara, dal canto suo, sostiene di sentirsi spesso controllata, una situazione che la porta a vivere momenti di forte tensione nella coppia. Nel video di presentazione emerge subito un clima acceso tra i due: lui insiste su regali, viaggi e cene, mentre lei lo interrompe chiarendo di non voler ridurre il rapporto a un discorso basato solo sugli aspetti materiali. Su Instagram è @xaras.j.

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