Ary, 22 anni da Roma. È una delle tentatrici più giovani dell’edizione 2025 di Temptation Island. La ragazza si è raccontata alle telecamere del programma, parlando del suo percorso di studi: sta per laurearsi in digital marketing, ma contemporaneamente lavora anche al negozio di abbigliamento della mamma. Fa danza da quando è piccola. “Mi aiuta ad esprimersi e a sfogarmi”. Ary ama stare in compagnia, si definisce sensibile e ottimista, capace di cogliere sempre gli aspetti positivi da ogni situazione. “Al momento sono po’ uno spirito libero”, racconta, confidando di non pensare in questo momento ad avere una famiglia.

