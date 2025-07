È Valerio Ciaffaroni il vero protagonista della quinta puntata di Temptation Island. Prima giudicato dalla fidanzata Sarah Esposito per non vivere pienamente l’esperienza, poi capace di aprirsi con la single Ary (Arianna Mercuri) quattro anni più giovane di lui. La ragazza e il concorrente iniziano a passare sempre più tempo assieme, fino ad entrare in intimità e a parlare anche del rapporto di lui con Sarah. “La vuoi rivedere? Ti Manca”, le chiede Ary. “No, zero”, la risposta del ragazzo. Una affermazione che porta alle lacrime della fidanzata Sarah, venuta a conoscenza di tutto grazie ad un video mostrato nel capanno poche ore dopo. Ma non è tutto. Valerio e Ary continuano a passare tempo assieme, ad avvicinarsi, a scherzare. Fino alla scena più intima: un bagno in piena notte in mare, dove la ragazza perde quasin i vestiti, finendo per abbracciare la sua nuova conoscenza.

Temptation Island, il feeling tra Valerio e Ary

Il feeling tra i due si è intensificato nella quarta puntata, anche grazie ad una passione in comune: la Lazio. Valeiro Ciaffaroni, tifoso sfegatato, che va allo stadio da quando aveva tre anni, si è sentito più volte giudicato da parte della sua fidanzata per questa passione, colpevole di togliere tempo alla vita di coppia. Un qualcosa che Ary sarebbe invece ben disposta ad accettare: tifosissima biancazzurra come lui, ha subito saputo creare una connessione fortissima.

Chi è Ary la tentatrice di Valerio a Temptation Island

Ary, 22 anni, viene infatti da Roma ed è una delle tentatrici più giovani dell’edizione 2025 di Temptation Island. Nella vita sta per laurearsi in digital marketing, ma contemporaneamente lavora anche al negozio di abbigliamento della mamma. Appassionata di sport, non solo di calcio: fa danza da quando è piccola. “Mi aiuta ad esprimermi e a sfogarmi”, aveva spiegato nel video di presentazione, definendosi sensibile e ottimista, capace di cogliere sempre gli aspetti positivi da ogni situazione. “Al momento sono un po’ uno spirito libero”.

La fidanzata Sarah in lacrime

Come detto, l’avvicinamento non può che causare dispiacere alla fidanzata di Valerio, Sarah Esposito, il cui sentimento è decisamente cambiato. Se in un primo momento, subito dopo aver osservato i video di Valerio dal capanno delle ragazze, appariva sicura di sé stessa e del fatto che Ary non potesse minimamente interessare a Valerio (Non c’è paragone tra me e lei, a me bellezza non manca. Quando l’ha votata non doveva darle un 10, Deve essere realista. Non l’ho visto trasportato), in una seconda occasione, dopo aver visto gli atteggiamenti sempre più intimi e l’avvicinamento fisico tra i due tra abbraccia ed effusioni della quinta puntata, la ragazza si è lasciata andare, arrivando a piangere.

