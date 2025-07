“Mi è sembrato quasi di elemosinare il suo amore”. È stata Sarah, 24 anni, assistente di un medico estetico, a scrivere a Temptation Island per mettere alla prova il suo amore con Valerio, 26 anni, cuoco. Un amore che va avanti da cinque anni, sfociato in una convivenza ma su cui lo stesso Valerio vuole far luce: “Ultimamente ho avuto delle mancanze nei confronti di Sarah perché ho scoperto due chat con due uomini diversi”.

Sarah conferma: “In questo ultimo periodo ho ricevuto delle attenzioni da parte di altre persone e le ho accettate; quindi decido di partecipare al programma per capire se Valerio è la persona giusta per me”.

Redazione