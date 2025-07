Un tradimento c’è già stato. Inizia con questo precedente l’avventura a Temptation Island di Denise e Marco, una delle sette coppie che prenderà parte alla 13esima edizione del programma. Lei ha 36 anni ed è una guardia giurata, lui 31 e gestisce un B&B, e la loro storia dura da quattro, di cui l’ultimo anno e mezzo passato in convivenza. Il loro rapporto però è andato in crisi in seguito ad un tradimento.

È stato Marco a mancare di rispetto alla sua compagna. Un episodio che risale a tre anni fa, e che il ragazzo si è lasciato alle spalle: “È vero, l’ho tradita e ho commesso un errore, ma ad oggi penso di essere cambiato perché negli ultimi anni le ho dato delle dimostrazioni forti. Ho cambiato il mio lavoro, ho aperto un’attività e ho deciso di andare a convivere con lei, però il suo atteggiamento nei miei confronti non è mai cambiato, anzi: sono sempre sotto controllo, sempre giudicato. Tutto quello che faccio non le va mai bene”. È stata infatti Denise a scrivere al programma “per sapere chi è ad oggi Marco”.

