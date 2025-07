“Mi Chiamo Maria Concetta, ho 37 anni e faccio la babysitter. Non a caso mi occupo anche di lui”. Si è rivolta così, al suo fidanzato Angelo, cartongessista la concorrente della quarta coppia di Temptation Island. A scrivere al programma è stata lei per un motivo ben preciso: non si fida completamente della sua metà.

“In passato è stato un femminaro – ammetta Maria Concetta -. Non sono pazza, a volte non lo becco solo perché lui è un paraculo”. Per questo Maria Concetta ha ideato una strategia infallibile: portarsi nella borsetta un rotolo di scotch, che attacca e strappa sulle lenzuola del letto di Angelo per capire se ci sono state altre ospiti in sua assenza. Un rituale che termina con un tentativo di annusare il lenzuolo in cerca di odori sconosciuti. È infatti anche la distanza a complicare i rapporti tra i due, entrambi siciliani. Lei abita Gela in provincia di Caltanissetta, lui a Scicli, in provincia di Ragusa.

