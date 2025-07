È la coppia più adulta del programma. Valentina ha 32 anni, un lavoro nel settore della ristorazione, e Antonio 33: il loro amore è freschissimo e sono fidanzati da un anno. Periodo nel quale però non è stato tutto rosa e fiori. I due hanno già superato un tradimento. Per la precisione nei primi mesi della relazione, l’uomo ha nascosto alla ragazza che aveva già un’altra fidanzata.

Il messaggio della ex col quale Valentina ha scoperto le corna: “Io e te abbiamo una cosa in comune…”

A raccontarlo alle telecamere del programma è la stessa Valentina: «Quando noi eravamo fidanzati mi ha detto che doveva partire per un viaggio perché il suo amico aveva vinto 150.000 euro al Gratta & Vinci. Ma non è partito mai con questo amico, è partito con la fidanzata. L’ho scoperto perché un giorno la sua fidanzata mi ha mandato un messaggio su Instagram: ‘Io e te abbiamo una cosa in comune: il fidanzato»

Temptation Island, Valentina: “Antonio farà una strage”

Questa vicenda ha portato Valentina a scrivere al programma: «Sono io a scrivere a Temptation perché non mi fido di lui, infatti già io ho preparato le valigie, perché sicuramente durante il programma sbaglierà». Antonio ha parlato liberamente del tradimento: «Era all’inizio che stavamo insieme, può capitare». L’uomo – soltanto poche settimane fa – avrebbe inoltre contattato altre ragazze: «La notte a lavoro è lunga – racconta Valentina – e lui – responsabile di un’acciaieria – deve perdere tempo sul lavoro e allora contatta le ragazze. Farà una strage lì».

