Sonia e Alessio sono tra le coppie più mature della 13esima edizione di Temptation Island. Entrambi avvocati, lui 39 anni, lei 48, provengono dalla Puglia, Ortanova, in provincia di Foggia, vivendo una storia d’amore che va avanti da ben otto anni. Hanno iniziato la convivenza dopo un anno di relazione, ma sul loro rapporto ci sono tante problematiche nate specialmente negli ultimi due anni. A scrivere al programma è stato Alessio dubbioso sul loro rapporto turbolento, ma la stessa Sonia ha condiviso la decisione, percependo il compagno distante, scostante, sfuggente e ricordando i postumi di una relazione in cui si era sentita usata. “Ritengo di amarlo e di averglielo dimostrato negli anni concretamente perché l’ho aiutato quando è diventato avvocato e, di fatto, esercita anche adesso in casa mia”, ha raccontato la donna nelle interviste di presentazione.

Redazione