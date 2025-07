Lei, 27 anni, è tra le più giovani concorrenti del programma. Lui ne ha 29 anni. Lucia e Rosario sono un’altra coppia della tredicesima edizione di Temptation Island. Stanno insieme da due anni, ma recentemente un trasferimento ha scombussolato la loro relazione. Lucia infatti è originaria di Modena, dove lavora come consulente aziendale in uno studio di commercialisti, mentre Rosario vive a Milano dove lavora come manager e dunque non convivono ancora, nonostante la ragazza si sentisse pronta per compiere il passo e mettersi alle spalle una relazione a distanza.

Rosario tergiversa, dicendo che non è ancora il momento e che si vuole prendere del tempo per sé stesso, sostenendo che quella della convivenza sia ‭«una libera scelta e non un obbligo». Per questo Lucia lo ha messo alle strette, dandogli un ultimatum e chiamando Temptation Island: o la separazione imposta dal programma li spingerà ad uscire insieme convinti di andare a convivere, oppure si lasceranno definitivamente.

© Riproduzione riservata

Redazione